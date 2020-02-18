Спільні патрулі на Донбасі: "слуги" дивно відреагували на ідею Зеленського

У "Слузі народу" неочікувано відмовилися обговорювати ідею президента Володимира Зеленського про спільне з ОРДЛО патрулювання кордону.

Коментарі у нардепів взяли журналісти. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі "Pavlovsky News" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Глава фракції Давид Арахамія заявив, що це нова концепція, яка потребує більш детального вивчення. "Ми з цим питанням будемо розбиратися на комітеті нацбезпеки і оборони", – заявив нардеп.

Спільні патрулі на Донбасі: "слуги" відреагували на ідею Зеленського Комсомольська правда

Колега Арахамія по фракції Богдан Яременко також відмовився говорити про конкретику. "Йдуть переговори, дуже складні, де багато складових. Є маса питань про вибори. Одне з них – спільне патрулювання. Це ідея, яку потрібно обговорювати, поки ще рано говорити", – прокоментував він. Політик назвав правильним, що саме Україна ініціювала це питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею патрулювання кордону з Росією на Донбасі спільно з представниками терористичних "ЛНР" і "ДНР", а також ОБСЄ.

За словами Зеленського, такі спільні патрулі допоможуть забезпечити безпеку під час підготовки до проведення місцевих виборів на Донбасі. Раніше він не виключав, що вони можуть відбутися вже восени 2020 року.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков натякнув, що Володимир Путін і Володимир Зеленський обговорювали компроміс щодо спільного патрулювання кордону України і "Л/ДНР". Однак він відмовився розкривати деталі їхньої останньої телефонної розмови.

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