Тут вся стрічка забита повідомленнями про італійський острів, який за 10 мільйонів доларів купив син героя України Богуслаєва!

І ось, що я подумав:

пороблено нам з цими "патріотичними" героями України!

Все вони хочуть закордоном нерухомість і яхти купувати чи дітей там навчати й дружин лікувати або просто гроші в іноземних банках тримати. Це доведено Косюком, Тулубом, Бобовим, Бойком...

П.С. Про тих "героїв" України, що підтримали Путіна й окупацію Криму та частини Донбасу, вже навіть не згадую.

П.С.П.С. Про всяк випадок інформую, що не маю жодної державної нагороди від жодного із Президентів!

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