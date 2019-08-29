Патріот, бізнесмен і реформатор: хто став міністром оборони України

У четвер, 29 серпня, Верховна Рада України призначила на посаду голови Міністерства оборони Андрія Загороднюка. OBOZREVATEL дізнався, хто він такий.
Так, новоспечений Міністр оборони є позаштатним радником президента Володимира Зеленського, колишнім главою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони України. Крім того, за інформацією "BBC News Україна", він – керівник міжнародної компанії, яка виробляє бурові установки. Не так давно увійшов до Наглядової ради "Укроборонпрому".
"У деяких ЗМІ сьогодні була опублікована інформація, що я досі голова Офісу реформ Міністерства оборони України. Це не так, фактично я завершив цю діяльність в кінці 2017 року, юридично – на початку 2018. Зараз головою Офісу реформ є Олеся Фаворська", – роз'яснив у своєму Facebook сам Загороднюк 5 липня 2019 року.
Андрій Загороднюк
Zik.ua
Загороднюк народився в 1977 році, навчався в Великобританії.
"Має диплом з відзнакою Оксфордського університету (фінанси) і диплом права Київського національного університету, а також низку промислових кваліфікаційних атестатів", – йдеться в його біографії на сайті Discovery Drilling Equipment.
Загороднюк родом із сім'ї нафтовиків. За інформацією ЗМІ, його батько – один із власників концерну "Nadra Group" і член правління "Укрнафти".
Керівництво компаніїї Discovery Drilling Equipment, яку він очолює, базується у Великобританії і Сполучених Штатах, при цьому два заводи – в Україні.
"Компанія спеціалізується на виробництві і сервісному обслуговуванні бурових установок, які постачають в різні частини світу. Серед країн, де діють бурові установки Discovery Drilling Equipment значиться і Росія", – йдеться в матеріалі.
Андрій Загороднюк почав міжнародний бізнеспроект з виробництва бурових установок
Facebook Андрія Загороднюка
Карта з сайту Discovery Drilling Equipment, яка показує, де використовують обладнання компанії
DISCOVERYDE.COM
Повідомляється, що Загороднюк є також одним із представників "волонтерського десанту" в Міністерстві оборони. Підтримував Євромайдан і допомагав силам АТО на Донбасі.
"Зокрема разом з іншими волонтерами передавав металеві печі на передову (одну партію доставили навіть в Донецький аеропорт у грудні 2014 року, коли там уже йшли серйозні бої)", – відзначили журналісти.
Допомога воїнам АТО
Facebook Андрія Загороднюка
волонтерська діяльність Загороднюка
Facebook Андрія Загороднюка
Крім того, як відомо, в 2015 році Андрій Загороднюк очолив проектний офіс реформ Міноборони України.
"Наше головне завдання – професіоналізувати реформаторський рух Міністерства оборони, залучити якомога більшу кількість професіоналів", – розповідав тоді він.
"Вибираємо найболючіші точки в оборонному відомстві та намагаємося, щоб знайти якісні рішення проблем. Особливо нас цікавить досвід країн, які ведуть бойові дії, зокрема США і країн НАТО", – анонсував він, пропрацювавши в Міноборони до 2017 року.
Андрій Загороднюк
Міноборони України
Пізніше пішов із бізнесу через неможливість суміщати його з політикою. "Нічого спільного між нафтогазовим машинобудуванням і військовим управлінням немає, це дві різні планети", –відзначав Загороднюк.
У 2019 після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Загороднюк став його позаштатним радником.
Як відзначають у матеріалі, з червня він разом із Давидом Арахамією і Айварасом Абромавичусом є членом наглядової ради "Укроборонпрому" – органу, який покликаний контролювати державний концерн, в останні роки став фігурантом гучних корупційних скандалів.
Загороднюк в "Укроборонпрому"
ГК "Укроборонпром"
В інтерв'ю Leadership Journey Загороднюк зізнавався, що довго не міг вибрати між кар'єрою чиновника і бізнесмена і все ж обрав бізнес.
Тепер він знову повернувся як Міністр оборони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також Верховна Рада на засіданні 29 серпня призначила новим міністром закордонних справ України Вадима Пристайка.
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