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Патріот, бізнесмен і реформатор: хто став міністром оборони України

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У четвер, 29 серпня, Верховна Рада України призначила на посаду голови Міністерства оборони Андрія Загороднюка. OBOZREVATEL дізнався, хто він такий.

Так, новоспечений Міністр оборони є позаштатним радником президента Володимира Зеленського, колишнім главою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони України. Крім того, за інформацією "BBC News Україна", він – керівник міжнародної компанії, яка виробляє бурові установки. Не так давно увійшов до Наглядової ради "Укроборонпрому".

"У деяких ЗМІ сьогодні була опублікована інформація, що я досі голова Офісу реформ Міністерства оборони України. Це не так, фактично я завершив цю діяльність в кінці 2017 року, юридично – на початку 2018. Зараз головою Офісу реформ є Олеся Фаворська", – роз'яснив у своєму Facebook сам Загороднюк 5 липня 2019 року.

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Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

Zik.ua

Загороднюк народився в 1977 році, навчався в Великобританії.

"Має диплом з відзнакою Оксфордського університету (фінанси) і диплом права Київського національного університету, а також низку промислових кваліфікаційних атестатів", – йдеться в його біографії на сайті Discovery Drilling Equipment.

Загороднюк родом із сім'ї нафтовиків. За інформацією ЗМІ, його батько – один із власників концерну "Nadra Group" і член правління "Укрнафти".

Керівництво компаніїї Discovery Drilling Equipment, яку він очолює, базується у Великобританії і Сполучених Штатах, при цьому два заводи – в Україні.

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"Компанія спеціалізується на виробництві і сервісному обслуговуванні бурових установок, які постачають в різні частини світу. Серед країн, де діють бурові установки Discovery Drilling Equipment значиться і Росія", – йдеться в матеріалі.

Андрій Загороднюк почав міжнародний бізнеспроект з виробництва бурових установок

Андрій Загороднюк почав міжнародний бізнеспроект з виробництва бурових установок

Facebook Андрія Загороднюка

Карта з сайту Discovery Drilling Equipment, яка показує, де використовують обладнання компанії

Карта з сайту Discovery Drilling Equipment, яка показує, де використовують обладнання компанії

DISCOVERYDE.COM

Повідомляється, що Загороднюк є також одним із представників "волонтерського десанту" в Міністерстві оборони. Підтримував Євромайдан і допомагав силам АТО на Донбасі.

"Зокрема разом з іншими волонтерами передавав металеві печі на передову (одну партію доставили навіть в Донецький аеропорт у грудні 2014 року, коли там уже йшли серйозні бої)", – відзначили журналісти.

Допомога воїнам АТО

Допомога воїнам АТО

Facebook Андрія Загороднюка

волонтерська діяльність Загороднюка

волонтерська діяльність Загороднюка

Facebook Андрія Загороднюка

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Крім того, як відомо, в 2015 році Андрій Загороднюк очолив проектний офіс реформ Міноборони України.

"Наше головне завдання – професіоналізувати реформаторський рух Міністерства оборони, залучити якомога більшу кількість професіоналів", – розповідав тоді він.

"Вибираємо найболючіші точки в оборонному відомстві та намагаємося, щоб знайти якісні рішення проблем. Особливо нас цікавить досвід країн, які ведуть бойові дії, зокрема США і країн НАТО", – анонсував він, пропрацювавши в Міноборони до 2017 року.

Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

Міноборони України

Пізніше пішов із бізнесу через неможливість суміщати його з політикою. "Нічого спільного між нафтогазовим машинобудуванням і військовим управлінням немає, це дві різні планети", –відзначав Загороднюк.

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У 2019 після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Загороднюк став його позаштатним радником.

Як відзначають у матеріалі, з червня він разом із Давидом Арахамією і Айварасом Абромавичусом є членом наглядової ради "Укроборонпрому" – органу, який покликаний контролювати державний концерн, в останні роки став фігурантом гучних корупційних скандалів.

Загороднюк в "Укроборонпрому"

Загороднюк в "Укроборонпрому"

ГК "Укроборонпром"

В інтерв'ю Leadership Journey Загороднюк зізнавався, що довго не міг вибрати між кар'єрою чиновника і бізнесмена і все ж обрав бізнес.

Тепер він знову повернувся як Міністр оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Верховна Рада на засіданні 29 серпня призначила новим міністром закордонних справ України Вадима Пристайка.

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Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Міністерство оборони України
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Призначеня зелених в більшості не відповідають задачам міністрів.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Руководство компаниии Discovery Drilling Equipment, которую он возглавляет". Возглавляет? Или просто исполнительный директор? Это разные вещи.
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