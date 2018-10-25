Патріарх Варфоломій: Несправедливо, що українці досі не мають автокефалії

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що українські віряни мають право стати самостійними. Рішення про автокефалію вирішать "на благо" українського народу.Вселенський патріарх Варфоломій у четвер, 25 жовтня, заявив, що в питанні надання автокефалії українській церкві він діятиме на благо українського народу, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грецький сайт orthodoxia.info.

За словами патріарха, "українці мають право на автокефалію", як і всі балканські народи, котрі з часом вийшли з-під юрисдикції Вселенського патріархату і стали самостійними. "Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців не мають? Це несправедливо", - наголосив Вселенський патріарх під час зустрічі з прочанами Греції.

"Будьте впевнені, що ми вирішуватимемо українське питання в звичайному порядку і на благо українського народу", - додав патріарх Варфоломій, зазначивши також, що питання автокефалії для Української церкви не нове, адже воно стало актуальним після здобуття Україною незалежності в 1991 році.

Нагадаємо, що з 9 по 11 жовтня в Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. У комюніке Синоду, поширеному 11 жовтня, було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Також Синод зняв анафеми з Філарета та Макарія, а також скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. У відповідь Синод Російської православної церкви ухвалив рішення призупинити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом.