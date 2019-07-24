Паспорти Росії для Донбасу: блогер розкрив задум Путіна

Росія в перспективі має намір роздавати свої паспорти за спрощеною процедурою не тільки жителям Донбасу, але і всіх областей України.

Про це в ефірі ObozTV заявив журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи указ президента РФ Володимира Путіна щодо спрощеного отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Сазонов нагадав, що раніше вийшов указ щодо спрощеного надання російського громадянства для всіх, хто за тимчасовими дозволами або з інших причин перебуває на території РФ: "Це приблизно трохи менше мільйона осіб – заробітчани, біженці, хто завгодно".

"Росія вирішує цілу низку проблем. Думаю, що в перспективі буде спрощене надання громадянства не тільки в Донецькій і Луганській областях, а й Харківській, Одеській та взагалі по всій території України. Росія закриває свою демографічну проблему – брак населення і старіння", – заявив журналіст.

"Друге – країна стрімко деславянізується. Вона вже не є домінуючою християнською, там уже домінує мусульманська релігія. І дуже багато приїжджих, дуже розростається околиця, колишні колонії, а слов'янське населення зменшується і концентрується в європейській частині. Закрити дірку за рахунок молодих людей слов'янської національності і християнського віросповідання, які будуть працювати і платити податки – це здатно хоч якось утримати "русскій мір" хоча б у межах пристойності", – підкреслив Сазонов.

На думку блогера, Росія провокує депопуляцію Донбасу, щоб зробити "не тільки собі добре, але і Україні погано".

"Забезпечивши жахливі умови на окупованих територіях, вони виманюють з окупованих територій працездатне населення, легке на підйом. Переконати пенсіонера виїхати, якщо його не переконала виїхати війна – дуже важко. А от молодь, яка в змозі знайти собі роботу, маючи російське громадянство – легше . В результаті вони залишають Донбас повністю знекровленим, без робочої сили", – пояснив експерт.

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"Коли Донбас повернеться в Україну, ми отримаємо регіон зі зруйнованою інфраструктурою, без виробництва, який нема кому відновлювати. Навіть якщо будуть гроші, працювати там не буде кому. Навіть якщо будуть створені підприємства, на них працювати не буде кому. Регіон перетворюється на потужну "чорну діру" – в жахливому стані, зруйнований, населений пенсіонерами", – підкреслив Сазонов.

donetsk.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кирило Сазонов також пояснив, як роздача паспортів Росії на Донбасі дасть Кремлю привід для відкритого вторгнення в Україну.

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