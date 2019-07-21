Паспорт не потрібен? На виборах зафіксували грубі порушення

Громадянська мережа "ОПОРА" зафіксувала низку порушень на позачергових виборах до Верховної Ради.

За даними прес-служби організації, в Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень без пред'явлення паспорта.

Жінка проголосувала, кинула бюлетень в урну і пішла додому, повідомив спостерігач.

Крім того, на виборчій дільниці №560055 (с. Балаховичі Володимирецького району Рівненської області) виборець отримав бюлетені для голосування без паспорта, пред'явивши посвідчення водія.

На зауваження спостерігача "ОПОРИ" голова виборчої комісії повідомила, що більше такого не повториться: виборчі бюлетені видаватимуть по пред'явленню паспорта громадянина України.

Виборча дільниця №560055 Прес-служба "ОПОРИ"

Відзначимо, видача бюлетеня виборцю без пред'явлення паспорта може містити ознаки порушення статті 158-1 Кримінального кодексу України, карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі на окрузі №76 замінили 558 бюлетенів через помилки про кандидата.

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