Пасинок Кернеса розповів про стан мера Харкова

Кирило Лютий Політика 18:42, 17.09.2020 Оновлено: 18:43, 17.09.2020

Мер Харкова Геннадій Кернес знаходиться в стабільному стані, загрози його життю немає.

Про це в Instagram повідомив пасинок Кернеса Родіон Гайсинський ввечері у четвер, 17 вересня.

За його словами, лікарі німецької клініки "Шаріте" обрадували "відмінними новинами".

"Стан стабільний! Динаміка позитивна! Інсульту і загрози життю немає і не було", – повідомив Родіон.

Він додав, що Кернес "передає всім спасибі за підтримку і рветься на роботу".

Пасинок Кернеса заявив, що мер Харкова в стабільному стані.

Як писав OBOZREVATEL:

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