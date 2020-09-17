Пасинок Кернеса розповів про стан мера Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес знаходиться в стабільному стані, загрози його життю немає.
Про це в Instagram повідомив пасинок Кернеса Родіон Гайсинський ввечері у четвер, 17 вересня.
За його словами, лікарі німецької клініки "Шаріте" обрадували "відмінними новинами".
"Стан стабільний! Динаміка позитивна! Інсульту і загрози життю немає і не було", – повідомив Родіон.
Він додав, що Кернес "передає всім спасибі за підтримку і рветься на роботу".
Як писав OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернес був госпіталізований через коронавірус і нібито знаходився в комі. У нього виявили двостороннє запалення легенів.
15 вересня на сторінці Кернеса в соцмережі з'явилося повідомлення, в якому мер говорив про надію на швидке одужання. Він писав, що плани щодо участі в виборах залишаються в силі.
Незабаром Мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте".