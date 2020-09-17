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Пасинок Кернеса розповів про стан мера Харкова

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Політика
5,6 т.
Геннадій Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес знаходиться в стабільному стані, загрози його життю немає.

Про це в Instagram повідомив пасинок Кернеса Родіон Гайсинський ввечері у четвер, 17 вересня.

За його словами, лікарі німецької клініки "Шаріте" обрадували "відмінними новинами".

"Стан стабільний! Динаміка позитивна! Інсульту і загрози життю немає і не було", – повідомив Родіон.

Він додав, що Кернес "передає всім спасибі за підтримку і рветься на роботу".

Пасинок Кернеса заявив, що мер Харкова в стабільному стані.

Як писав OBOZREVATEL:

НімеччинаГеннадій Кернес
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