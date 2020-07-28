Пашинян пояснив, чому Вірменія не назвала Крим "російським"

Прем'єр-міністр Вірменії вважає, що називати Крим "російським" було б недоречно, враховуючи, що країна не визнає незалежність Нагірного Карабаху.

Про це Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю РБК, відповідаючи на питання журналіста про те, що на адресу прем'єра і країни лунають закиди через це. Вони стосуються того, що в обмін на визнання Москва нібито більше допомагала б Єревану.

"Я вперше про це чую, тому що в офіційних і неофіційних зустрічах із російськими колегами це питання ніколи не було піднято. Ну, можливо (не визнала), тому що Вірменія досі не визнала незалежність Нагірного Карабаху. І в цій ситуації не думаю, що доречне таке питання. Не думаю, що наші стратегічні і союзницькі відносини з Росією обумовлені цією ситуацією", – сказав глава уряду.

Нагадаємо, що після анексії Росією Криму в 2014 році МЗС Вірменії виступило "за врегулювання української кризи шляхом діалогу, мирним шляхом і на основі переговорів, Статуту ООН і міжнародного права".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яку називають головною конкуренткою чинного глави держави Олександра Лукашенка, відповіла на питання про те, чий Крим.