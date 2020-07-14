Парубій закликав Раду не розглядати скандальний 'мовний' законопроєкт 'слуг'

Народний депутат партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій закликав Верховну Раду не розглядати законопроєкт щодо навчання українською мовою у закладах освіти, який відхилив профільний комітет.

У парламенті 14 липня, він звернувся до українських сил із закликом об’єднатися і не дозволити винесення і розгляду законопроєкту 2362. Також він закликав українців прийти 16 липня під Раду і захистити мову.

"Я хочу звернутися до всіх українців 16 липня в 9 ранку прийти сюди під стіни ВРУ, аби спільно захистити українську мову. І хочу звернутися також до "слуг народу", до монобільшісті. Напевно, багато хто з вас був на мовному Майдані 8 років тому, або тримав кулаки за тих, хто ночував біля Українського дому. Сьогодні і від нас залежить, і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесене, чи не буде? Воно отримало негативний висновок комітету, Міністерство освіти проти, Міністерство фінансів проти. Переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд. А ініціатором цього законопроекту я хочу сказати: не чіпайте мову! Як посієте московський вітер – пожнете українську бурю. Слава Україні!", – заявив Парубій.

Він нагадав, що окупанти на Донбасі продовжують вбивати українських захисників.

"Поки Зеленський заглядає в очі Путіну і шукає там мир, на передовій продовжують вбивати українців. Тільки за останній тиждень вбили 10 українських воїнів. Тільки вчора вбили трьох українських воїнів і серед них медика, який рятував пораненого. І замість того, щоб засудити російську агресію, замість того, аби боротися проти російського окупанта – ви тут в серці України боретеся проти української мови", – сказав він.

Політик нагадав, що зранку 14 липня Україна попрощалися із військовим Тарасом Матвіївим, який напередодні загинув на передовій.

"Сьогодні зранку ми прощалися з Тарасом Матвієвим. А вісім років тому Тарас Матвієв провів всі ночі на мовному Майдані біля Українського дому. Тоді ми захищали мову від закону Колісніченка – Ківалова. Бо і для Тараса Матвієва, і для будь-якого патріота боротьба за українську мову і війна проти Росії на передовій – це та ж сама війна. Бо війна проти України і Росії і політичні переслідування, які робить теперішня влада – це та сама ж частина гібридної атаки Росії проти України", – зазначив Парубій.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту законопроєкт щодо навчання українською мовою у закладах освіти, який відхилив комітет Верховної Ради.

Йдеться про законопроєкт № 2362 нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського. Комітет Верховної Ради законопроєкт відхилив. У комітеті Ради зазначили, що він "має вплив на показники державного бюджету (призведе до збільшення видатків)".

Закон передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.