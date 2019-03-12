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Парубій "відключив" опоблоківця через російську мову: відео

3.9тЧитати матеріал російською

Глава Верховної Ради Андрій Парубій відключив мікрофон депутату від "Опозиційного блоку" Василю Німченку через виступи на російській мові.

Нардеп почав говорити по-російськи при розгляді у другому читанні законопроекту про українську мову, проте Парублій буквально відразу ж вимкнув мікрофон і попросив говорити державною мовою.

"Я закликаю вас говорити державною мовою. Будь ласка, не створюйте конфліктів, коли ми працюємо системно і злагоджено", - заявив Парубій.

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Німченко продовжив говорити по-російськи, але Парубій знову відключив мікрофон, попросивши депутата не зривати засідання "некоректною поведінкою".

Німченко в результаті заговорив українською: "Я хочу сказати по-українськи: Ми не бики Степана Руданського, ми народні депутати. Я вас прошу вибачити, ви не пастух. Дайте мені слово як народному депутату".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп пожартував над Парубієм, опублікувавши веселе відео з главою Ради.

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Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада Україниросійська моваукраїнська мова
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Секеля Дрочитель, А какой у тебя чурка телевизор, "горизонт" или "березка"? На березку нужен силикатный а на горизонт и кусок говна хватит.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Один вид ебала ,логопеда ,вызывает жгучее желание запустить половинку силикатного кирпича в телевизор.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Сумасшедший дом! ВСЕ ПОГОЛОВНО по-русски говорят лучше, чем по-украински - И КРИВЛЯЮТСЯ, КАК ИДИОТЫ! :-))))))))
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Трубицын Александр, О старый маразматик , твоя бабка на паРаше еще не здохла...
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