Парубій скликав термінове засідання Ради: що відбувається

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив, що скликає позачергове засідання парламенту 22 травня для розгляду внесення змін у закон про вибори народних депутатів.

Відповідне розпорядження він опублікував у Twitter у відповідь на прохання президента Володимира Зеленського, яке останній направив Парубію після підписання указу про розпуск ВРУ.

"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 о 12:00", – поділився Парубій.

Twitter Андрія Парубія

Twitter Андрія Парубія

Нагадаємо: на зустрічі з главами фракцій Зеленський домовився, що буде затверджена модель, згідно з якою введуть суто пропорційну систему із закритими списками, звідки політичні ради зможуть видаляти кандидатів.

На позачерговому засіданні ВРУ парламентарії голосуватимуть за скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.

Андрій Парубій Укрінформ

Подписал Розпорядження про скликання Позачергове пленарного Засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на 22 травня 2019 року о 12:00 pic.twitter.com/wIbJyaYwSO - Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 21 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.

Президент також звернувся до спікера ВРУ з проханням скликати позачергове засідання парламенту.

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