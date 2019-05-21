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/Політика

Парубій скликав термінове засідання Ради: що відбувається

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив, що скликає позачергове засідання парламенту 22 травня для розгляду внесення змін у закон про вибори народних депутатів.

Відповідне розпорядження він опублікував у Twitter у відповідь на прохання президента Володимира Зеленського, яке останній направив Парубію після підписання указу про розпуск ВРУ.

"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 о 12:00", – поділився Парубій.

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Парубій скликав термінове засідання Ради: що відбувається

Twitter Андрія Парубія

Парубій скликав термінове засідання Ради: що відбувається

Twitter Андрія Парубія

Нагадаємо: на зустрічі з главами фракцій Зеленський домовився, що буде затверджена модель, згідно з якою введуть суто пропорційну систему із закритими списками, звідки політичні ради зможуть видаляти кандидатів.

На позачерговому засіданні ВРУ парламентарії голосуватимуть за скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

  • 21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

  • Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

  • Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.

  • Президент також звернувся до спікера ВРУ з проханням скликати позачергове засідання парламенту.

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Особи
Андрій ПарубійВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Харченко Александр
Харченко Александр
Козломордые ольгинские опарыши не интересуются жизнью быдла в своей мокшанской помойке... Они все толкуются здесь, у нас, в Украине... И по комментам видно, что они завидуют нам чёрной завистью. Потому что, мы - люди. А они - грязь, биомусор. Во главе с подонками и моральными уродами - путиным, гундяем, кабздыром и прочими выродками....Боже, Храни нас от такой мерзости, как "руский мир"...
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
странно шо ВР повелась на зелины хамские высказывания.Один Гройсман имеет самолюбие и не хочет слушать зелин бред на публику.Если бы у депутатов ВР была хоть капля самолюбия,то они сейчас послали бы зелю с его типа грозными приказами о роспуске далеко в попу.И ткнули бы зелю носом в конституцию,которую зе нарушает.но..ВР похоже реактивно переобулась в зеленые ботинки.жополизы,бля.
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Usenko Gennady
Usenko Gennady
Sirko Bogdan, дык у каждого наверное рыльце в пушку. Вот и струхнули. Вдруг и правда посадит?
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CARGO 100
CARGO 100
Интересная у вас, ххлы, каша закипает ...
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