Парубій скликав термінове засідання Ради: що відбувається

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив, що скликає позачергове засідання парламенту 22 травня для розгляду внесення змін у закон про вибори народних депутатів.
Відповідне розпорядження він опублікував у Twitter у відповідь на прохання президента Володимира Зеленського, яке останній направив Парубію після підписання указу про розпуск ВРУ.
"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України на 22 травня 2019 о 12:00", – поділився Парубій.
Twitter Андрія Парубія
Twitter Андрія Парубія
Нагадаємо: на зустрічі з главами фракцій Зеленський домовився, що буде затверджена модель, згідно з якою введуть суто пропорційну систему із закритими списками, звідки політичні ради зможуть видаляти кандидатів.
На позачерговому засіданні ВРУ парламентарії голосуватимуть за скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.
Андрій Парубій
Укрінформ
Подписал Розпорядження про скликання Позачергове пленарного Засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на 22 травня 2019 року о 12:00 pic.twitter.com/wIbJyaYwSO- Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 21 травня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.
21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.
Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.
Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.
Президент також звернувся до спікера ВРУ з проханням скликати позачергове засідання парламенту.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!