Парубій раптово потрапив під слідство: що відомо

Державно бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього голови Верховної Ради, народного депутата 9-го скликання Андрія Парубія.

Нардепа підозрюють у можливому перешкоджанні здійснення виборчого права, повідомляють "Українські Новини".

ДБР почало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.

Зазначається, що провадження було відкрито 20 серпня за рішенням Шевченківського районного суду Києва.

ДБР відкрила проти Парубія кримінальну справу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Парубій заявив, що СБУ і ДБР блокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді.

Водночас у ДБР заявили, що слідчі дії у Верховній Раді України не завадять проводити засідання Ради.

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