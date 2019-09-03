Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 11:48
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Парубій раптово потрапив під слідство: що відомо

4.8т Читати матеріал російською

Державно бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього голови Верховної Ради, народного депутата 9-го скликання Андрія Парубія.

Нардепа підозрюють у можливому перешкоджанні здійснення виборчого права, повідомляють "Українські Новини".

ДБР почало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.

Новини
Парубій підписав Виборчий кодекс: що це означає

Зазначається, що провадження було відкрито 20 серпня за рішенням Шевченківського районного суду Києва.

ДБР відкрила проти Парубія кримінальну справу

ДБР відкрила проти Парубія кримінальну справу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Парубій заявив, що СБУ і ДБР блокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді.

Водночас у ДБР заявили, що слідчі дії у Верховній Раді України не завадять проводити засідання Ради.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
20
5
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Что же тут внезапного, по нему давно тюрьма плачет, особенно если вспомнить снайперов на майдане и кто их туда поставил...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Golan Sim
Golan Sim
В этот момент пагубий понял, что над его пердаком сгущаются тучи и одним только вазелином, как раньше, он уже не отделается. ))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...