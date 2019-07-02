Парубій: політики діляться лише за однією ознакою – або вони захищають інтереси України, або ні

Найбільш спекулятивним питанням виборчої кампанії є поділ політиків на "нові обличчя" і "старих політиків". Політики діляться винятково за ідеями та переконаннями, які вони захищають. Для всіх важливо – чи цей політик хоче вести Україну в Європейський союз та НАТО, чи в Росію.

На цьому представник команди партії "Європейська солідарність", голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє прес-служба "ЄС".

Андрій Парубій Партія "Європейська солідарність"

"Голова офісу президента Андрій Богдан, – багаторічний адвокат олігарха Коломойського та перший номер списку "Слуги народу", колишній член Партії регіонів Дмитро Разумков. Сьогодні, виявляється, вони є "нові обличчя", а Микола Княжицький від "Європейської солідарності", який за п'ять років запровадив програму українського кіно, та Михайло Боднар, який звільняв Слов’янськ і був поранений, – виявляються "старими політиками". Це подвійний обман: з одного боку нам говорять, що головна загроза для України не Росія, а якийсь поділ всередині країни, а з іншого – ці "нові обличчя" є насправді не новими, а трошки притрушеними старими політиками з Партії регіонів та Комуністичної партії", – обурився він.

Парубій підкреслив, що поділ між політиками є простим та зрозумілим: або ти захищаєш інтереси України, або навпаки. "І тільки такий поділ є правильним", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парубій попередив українців про реванш проросійських сил в Україні. Спікер Верховної Ради перерахував деякі факти, які свідчать, на його думку, про відповідну загрозу.

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