Парубій підписав Виборчий кодекс: що це значить

У вівторок, 27 серпня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс України.

Про це народний депутат повідомив в Twitter, опублікувавши фото кодексу з підписом.

"Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях – підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс", – написав він.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада України прийняла новий Виборчий кодекс. Згідно з документом, голосування за відкритими списками набере чинності в 2023 році. За законопроект проголосували 230 народних депутатів.

виборчий кодекс Twitter

Відзначимо, що OBOZREVATEL розповідав, як відповідно до нового Виборчого кодексу буде проходити голосування в Україні.

Додамо, що раніше в Офісі президента України заявили, що проаналізують Виборчий кодекс, затверджений парламентом. Але при цьому вже заговорив про порушення Регламенту Верховної Ради України при його прийнятті.

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