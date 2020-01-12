Парубій назвав найважливіші досягнення команди Порошенка у 2019 році

Команда Петра Порошенка у 2019 році реалізувала низку стратегічних змін, які забезпечили майбутнє України і зробили невідворотним курс до ЄС і НАТО.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій в ефірі "5-го каналу", передає прес-служба партії. За його словами, натомість команда президента Володимира Зеленського ставить під загрозу незалежність і суб’єктність Української держави.

"Попередній рік можна розділити на дві частини – до виборів і після виборів. Почався він з чудової для всіх українців новини – отримання Україною Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. І, звичайно, це давало неймовірні відчуття і заряд для цілого року, для цілої епохи, бо українці століттями чекали на це рішення і на автокефалію церкви", – сказав він.

"Починався рік з величних речей – закон про українську мову, було внесено зміни до Конституції про курс на ЄС та НАТО, що допомогло забезпечити гарантії того, що хто б не прийшов до влади – зовнішньополітичний курс буде збережено. Ми ухвалили кілька дуже важливих рішень по декомунізації, закон про тимчасові слідчі комісії, багатостраждальний Виборчий кодекс. Ми змогли забезпечити повністю чесні президентські і парламентські вибори. Всі спостерігачі визнали, що вибори пройшли на високому рівні і за найвищими стандартами", – додав Парубій.

Петро Порошенко

Він також зазначив, що команда нинішньої влади до того ніколи не займалася державотворенням, а навпаки – висміювала важливі для держави символи та події, що є неприпустимим.

"Для мене було і залишається незвичним, коли люди, які в найважчі часи України займалися пародіюванням, – є "нові". Всі ті, які протягом десятиліть боролися за українську державу – виявляється "старі". Я з 1988 року в національно-визвольній боротьбі. Я брав участь у боротьбі за державність в 90-х, в Помаранчевій революції та Революції гідності. Виявляється, те, що величезна когорта людей, які боролися за державу – це "старі". А ті, хто під час майданів, АТО не просто не брали участь у визначальних для країни періодах, а висміювали все це – тепер вони проголосили, що все це було погано, а з ними починається "нова епоха", – зауважив Парубій, коментуючи дискусію про вибір між "новими" і "старими" політиками.

Також він прокоментував негативний вплив ухвалених в "турборежимі" законопроектів монобільшості на якість українського законодавства.

"Ця епоха запам’яталася "турборежимом", імітацією активної бурхливої діяльності, де, фактично, маса законів були порушенням законодавства, потім вони відмінялись, вносились зміни, тому що вони були неякісні. Ми побачили гостру реакцію європейської спільноти на судову реформу, яку проголосували в турборежимі. Ми кожен закон, який стосувався судової реформи, передавали на попередній аналіз Венеційській комісії, перевіряли на відповідність європейськими законам, тому що шлях в Європу – це не просто гасла. Це відповідність законодавства законодавству Європейського Союзу", – сказав парламентар.

Парубій підкреслив, що більшість важливих законопроектів, ухваленням яких пишається монобільшість, насправді є законами авторства попереднього скликання, а зміни безпосередньо нової владної команди шкодять демократії, прозорості і відповідності європейським стандартам.

"Те позитивне, що було зроблено, це наші напрацювання, які залишилися з попереднього скликання. Наприклад, зняття недоторканності авторства президента Порошенка, яке ми технічно не встигли проголосувати і проголосували вже в новому скликанні. Виборчий кодекс, над яким Зеленський познущався. Всі закони, які стосуються виборів в Україні, уніфіковуються в Кодекс і, фактично, тепер замість відкритих списків зробили закриті.

Закон про тимчасові слідчі комісії, який фактично об’єднав зал за попередньої каденції, в порушення законодавства три місяці лежав в Офісі президента і повернувся в парламент без розділу про імпічмент президента", – нагадав Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко закликав терміново скликати спецзасідання Радбезу ООН щодо авіакатастрофи в Ірані.

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