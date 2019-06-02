Партію Фукса і Хомутинника очолив одіозний мер

Одіозний мер Харкова Геннадій Кернес очолив партію російського олігарха Павла Фукса і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинника "Довіряй справам", яка балотується на позачергові парламентські вибори 21 липня.

За даними "МедіаПорт", його обрали делегати об'єднаного з'їзду, в якому взяли участь голова Харківської облради Сергій Чернов, мер Ужгорода Богдан Андріїв, голова Одеської облради, мери Чугуєва, Бахмута, Кропивницького та інші.

Кернес під час виступу заявив, що за п'ять років "влада довела країну і створила соціальні ями". Також він згадав, що у 2014 році на той момент президент Віктор Янукович "їхав, їхав і не доїхав" на з'їзд.

Виступ Геннадія Кернеса на з'їзді Фото: "МедіаПорт"

"П'ять років тому тут був з'їзд депутатів південного сходу, на який їхав, їхав, але не доїхав утікач Янукович. Це правда. Але не це головне. Тоді було прийнято історичне рішення, заклик, в умовах безвладдя та хаосу у Києві людям потрібно опиратися на самоврядування для збереження порядку та цілісності територіальної України. Харків вистояв. Я зараз не можу стояти, я в інвалідному візку перед вами. Наше місто не піддалося багатоденним качелям і багатотисячним гастролерам зі сходу та заходу. Нічого тут приховувати. І Одеса вистояла, заплатив страшну ціну. Рана подій 2 травня заживе тільки тоді, коли буде проведене справделиве розслідування, а винні будуть названі і покарані", – сказав Кернес.

Виконання гімну України на з'їзді "МедіаПорт"

За його словами, якщо партія пройде до Верховної Ради, то він залишиться мером і поступиться "своїм місцем професіоналу". Кернес також жорстко прокоментував акцію активістів 2 червня в Харкові.

"Те, що ви побачили біля стін Палацу спорту – це покидьки суспільства", – сказав він, пообіцявши відновити монумент.

Новообраному президенту України Володимиру Зеленському Кернес пообіцяв допомагати: "У Палаці спорту був останній концерт Зеленського у складі "95 Кварталу", тепер у нього інший шлях. Будемо допомагати новому президенту, щоб Україна стала краще і якісніше", – зазначив він.

Геннадій Кернес (праворуч) Видання "МедіаПорт"

Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти 2 червня звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, а перед цим відбулися сутички між ними і спецназом. Поліція намагалася розігнати людей із застосуванням спецзасобів.

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