ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Партію Фукса і Хомутинника очолив одіозний мер

1.4тЧитати матеріал російською

Одіозний мер Харкова Геннадій Кернес очолив партію російського олігарха Павла Фукса і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинника "Довіряй справам", яка балотується на позачергові парламентські вибори 21 липня.

За даними "МедіаПорт", його обрали делегати об'єднаного з'їзду, в якому взяли участь голова Харківської облради Сергій Чернов, мер Ужгорода Богдан Андріїв, голова Одеської облради, мери Чугуєва, Бахмута, Кропивницького та інші.

Кернес під час виступу заявив, що за п'ять років "влада довела країну і створила соціальні ями". Також він згадав, що у 2014 році на той момент президент Віктор Янукович "їхав, їхав і не доїхав" на з'їзд.

Новини
"Позеленів": у мережі висміяли "перефарбованого" Кернеса
Виступ Геннадія Кернеса на з'їзді

Виступ Геннадія Кернеса на з'їзді

Фото: "МедіаПорт"

"П'ять років тому тут був з'їзд депутатів південного сходу, на який їхав, їхав, але не доїхав утікач Янукович. Це правда. Але не це головне. Тоді було прийнято історичне рішення, заклик, в умовах безвладдя та хаосу у Києві людям потрібно опиратися на самоврядування для збереження порядку та цілісності територіальної України. Харків вистояв. Я зараз не можу стояти, я в інвалідному візку перед вами. Наше місто не піддалося багатоденним качелям і багатотисячним гастролерам зі сходу та заходу. Нічого тут приховувати. І Одеса вистояла, заплатив страшну ціну. Рана подій 2 травня заживе тільки тоді, коли буде проведене справделиве розслідування, а винні будуть названі і покарані", – сказав Кернес.

Виконання гімну України на з'їзді

Виконання гімну України на з'їзді

"МедіаПорт"

За його словами, якщо партія пройде до Верховної Ради, то він залишиться мером і поступиться "своїм місцем професіоналу". Кернес також жорстко прокоментував акцію активістів 2 червня в Харкові.

"Те, що ви побачили біля стін Палацу спорту – це покидьки суспільства", – сказав він, пообіцявши відновити монумент.

Новообраному президенту України Володимиру Зеленському Кернес пообіцяв допомагати: "У Палаці спорту був останній концерт Зеленського у складі "95 Кварталу", тепер у нього інший шлях. Будемо допомагати новому президенту, щоб Україна стала краще і якісніше", – зазначив він.

Геннадій Кернес (праворуч)

Геннадій Кернес (праворуч)

Видання "МедіаПорт"

Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти 2 червня звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, а перед цим відбулися сутички між ними і спецназом. Поліція намагалася розігнати людей із застосуванням спецзасобів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Геннадій КернесВіталій ХомутинникПавло Фукс
Місце
Україна
Тег
політика
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
19
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Го Валентин
Го Валентин
Харьков выстоял. Вот только при чём тут Кернес, который стоял тогда с Добкиным под российскими "аквафрешами"? Кто забыл, найдите фото в интернете, их немало.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
2 з 3 відповідей | показати всі
леня зе
леня зе
Го Валентин, да а намайдане каких только флагов тоь небыло.и не было запретов о флагах не было.от слова совсем
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
леня зе
леня зе
леня зе, видел где сходство.у вас тупых нет своих мыслей
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки