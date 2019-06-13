Партія Зеленського відреклася від іще однієї "слуги народу": в чому справа

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка народила дитину від одіозного нардепа-втікача Олександра Онищенка, не йде в парламент від їхньої політсили.
Так відповів він на питання, чи дійсно гімнастка зібралася в Раду, в ефірі програми "Право на владу" в четвер, 13 червня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Хто опублікував цю інформацію? Ні, за 93 округом ця людина балотуватися від партії "Слуга народу" не буде", – наголосив Разумков.
Дмитро Разумков
Скріншот з відео
Він також зазначив, що найближчим часом партія оприлюднить список усіх кандидатів у народні депутати, які підуть за мажоритарними округами.
Різатдінова не йде в Раду - Разумков
Нагадаємо, Анна Різатдінова 12 листопада 2017 року народила сина Романа від Олександра Онищенка. З ним дівчина познайомилася на змаганнях із художньої гімнастики в Європі.
Анні Різатдіновій 25 років, вона народилася в Сімферополі. Анна – бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016 рік), чемпіонка світу у вправі з обручем (2013), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.
Раніше повідомлялося, що Різатдінова братиме участь у виборах разом із батьком її дитини Онищенком.
Різатдінова й Онищенко
Різатдінова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.
Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.
Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".
У списки "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, яка збила на смерть п'яного пішохода.
У партії також засвітилася тусовщиця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце в "Слугу народу", дівчину виключили з політсили.
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