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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Партія Зеленського відреклася від іще однієї "слуги народу": в чому справа

14тЧитати матеріал російською

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка народила дитину від одіозного нардепа-втікача Олександра Онищенка, не йде в парламент від їхньої політсили.

Так відповів він на питання, чи дійсно гімнастка зібралася в Раду, в ефірі програми "Право на владу" в четвер, 13 червня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хто опублікував цю інформацію? Ні, за 93 округом ця людина балотуватися від партії "Слуга народу" не буде", – наголосив Разумков.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скріншот з відео

Він також зазначив, що найближчим часом партія оприлюднить список усіх кандидатів у народні депутати, які підуть за мажоритарними округами.

Різатдінова не йде в Раду - Разумков

Різатдінова не йде в Раду - Разумков

Нагадаємо, Анна Різатдінова 12 листопада 2017 року народила сина Романа від Олександра Онищенка. З ним дівчина познайомилася на змаганнях із художньої гімнастики в Європі.

Анні Різатдіновій 25 років, вона народилася в Сімферополі. Анна – бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016 рік), чемпіонка світу у вправі з обручем (2013), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.

Раніше повідомлялося, що Різатдінова братиме участь у виборах разом із батьком її дитини Онищенком.

Різатдінова й Онищенко

Різатдінова й Онищенко

Різатдінова

Різатдінова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

  • Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

  • Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

  • У списки "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, яка збила на смерть п'яного пішохода.

  • У партії також засвітилася тусовщиця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце в "Слугу народу", дівчину виключили з політсили.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Олександр ОнищенкоГанна РізатдіноваДмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
У Онищенко денег не хватило? Всего 200 000 для мажоритарки!
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