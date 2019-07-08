Партія Зеленського відмовилася виключити зі списку "троянського коня"

З виборчого списку партії "Слуга народу" не виключать Андрія Холодова, який є кумом дружини глави політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це на брифінгу в понеділок, 8 липня в Києві заявив глава політсили Дмитро Разумков.

"Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради. І ця інформація, на мій погляд, не повинна була бути основоположною для включення або виключення людей зі списку в зв'язку з їх зв'язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають", – повідомив він.

Разумков додав, що Холодов і Марченко вже давно стали кумами, що не повинно стати приводом для виключення зі списку.

"Плюс, наскільки мені відомо, це сталося не зараз. Це досить давня історія. Тому я не думаю, що це повинно було стати основним пунктом для виключення людини зі списку", – акцентував він.

Андрій Холодов на сайті "Слуги народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" провела третій етап передвиборчого з'їзду для виключення зі свого виборчого списку окремих кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

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