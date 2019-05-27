Партія Зеленського "Слуга народу": названий новий очільник

Партію президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолив його радник з політичних питань Дмитро Разумков.

Про це 27 травня повідомили на брифінгу політсили. Разумков був обраний на цю посаду 22 травня на з'їзді партії.

Необхідність обрання нового очільника виникла після того, як Зеленський призначив керівника "Слуги народу" Івана Баканова першим заступником глави СБУ.

Брифінг

Політтехнолог Дмитро Разумков з 2006 року консультував різних українських політиків. З 2006 по 2010 рік був членом "Партії Регіонів", потім до 2014 року працював з нардепом трьох скликань Сергієм Тігіпком, який у 2012 році був заступником глави "Партії регіонів".

Дмитро Разумков Facebook Разумков

Як писав OBOZREVATEL, у травні довкола Разумкова спалахнув гучний скандал. Його звинуватили в сексизмі через висловлювання в прямому ефірі щодо Верховної Ради.

На позачерговому засідання парламенту всі жінки-народні депутатки висловили свій протест і обурилися такій заяві.

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