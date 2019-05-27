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/Політика

Партія Зеленського "Слуга народу": названий новий очільник

1.9тЧитати матеріал російською

Партію президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолив його радник з політичних питань Дмитро Разумков.

Про це 27 травня повідомили на брифінгу політсили. Разумков був обраний на цю посаду 22 травня на з'їзді партії.

Необхідність обрання нового очільника виникла після того, як Зеленський призначив керівника "Слуги народу" Івана Баканова першим заступником глави СБУ.

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Брифінг

Брифінг

Політтехнолог Дмитро Разумков з 2006 року консультував різних українських політиків. З 2006 по 2010 рік був членом "Партії Регіонів", потім до 2014 року працював з нардепом трьох скликань Сергієм Тігіпком, який у 2012 році був заступником глави "Партії регіонів".

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Facebook Разумков

Як писав OBOZREVATEL, у травні довкола Разумкова спалахнув гучний скандал. Його звинуватили в сексизмі через висловлювання в прямому ефірі щодо Верховної Ради.

На позачерговому засідання парламенту всі жінки-народні депутатки висловили свій протест і обурилися такій заяві.

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Особи
Дмитро РазумковВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Матвеева Галина
Матвеева Галина
Спacи6о тому, ктo пoкaзал мнe сайт http://difimas.com/0wcwgo Пpостo прoйдя oпpос получилa почти пoлyгодовую зарплату)) Пользyйтеcь, покa ещe еcть возможность=)
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
тьфу!...опять "Лысый" в пролёте))))...там еще Мин.культ. правда остается...опять же, Аласанию можно "люстрировать", если Конституционный суд под Богдана-бурята закон не отменит))))))
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