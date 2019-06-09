Партія Зеленського проводить вирішальний з'їзд перед виборами: онлайн-трансляція

Політична партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського о 12:00 9 червня почала свій вирішальний з'їзд, на якому буде оприлюднений і затверджений список кандидатів у загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Як відомо, раніше захід перенесли на один день, так як у політичній силі не встигли розглянути анкети всіх бажаючих балотуватися. (Щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскролльте до кінця сторінки).

Подати заявку пропонували за допомогою офіційного сайту політсили. Бажаючі стати кандидатами в депутати повинні були, зокрема, заповнити анкету, надіслати відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів. Разом із цим у ЗМІ вже з'явилася інформація про "викуп" місць у партії.

Партія "Слуга народу" "ТСН"

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається:

12:00 В Національному ботанічному саду імені Гришка в Києві стартував з'їзд партії "Слуга народу".

Логотип партії "Слуга народу"

На що розраховують

Керівник виборчого штабу Олександр Корнієнко раніше заявляв, що партія "Слуга народу" хоче сформувати коаліцію у Верховній Раді самостійно, без участі інших політичних сил.

Він очікує, що їм вдасться зайняти в українському парламенті понад половини місць – 226 і більше.

"Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум – створити коаліцію з однієї політичної сили", – підкреслив Корнієнко.

Хто є хто у "Слузі народу"

27 травня 2019 року партію "Слуга народу" очолив радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Штаб партії "Слуга народу" очолив Олександр Корнієнко, який до цього був координатором штабу Зеленського на президентських виборах.

Керівником Діджитал-напрямки "Слуги народу" став засновник digital-агентства SMMSTUDIO Михайло Федоров, який відповідав за цей напрямок і під час президентської кампанії.

Прес-секретар партії "Слуга народу" – Тетяна Циба.

Які шанси

Згідно з останніми соцопитуваннями, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" планує проголосувати майже половина виборців – 48,2%. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Європейська Солідарність" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників вибирали в кілька етапів. Усі бажаючі заповнили анкети по ізраїльській моделі, пройшли співбесіди і запропонували проекти законів.

У той же час журналісти запідозрили політсилу у проплатах за прийняття рішення щодо кандидатів.

Масла у вогонь підливають і з інших "таборів". Зокрема, глава штабу партії "Сила і честь" Дмитро Гордон закликав президента Володимира Зеленського не допустити потрапляння "негідників" у списки політсили "Слуга народу". "У вашу фракцію вже затягують троянських коней, у список. Там уже, як мені кажуть, продають місця, від 500 тисяч до мільйона доларів за місце. Я впевнений, Володимир Зеленський цього не знає, він дуже порядна людина", – заявив Гордон.

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