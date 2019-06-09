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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Партія Зеленського проводить вирішальний з'їзд перед виборами: онлайн-трансляція

1.3тЧитати матеріал російською

Політична партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського о 12:00 9 червня почала свій вирішальний з'їзд, на якому буде оприлюднений і затверджений список кандидатів у загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Як відомо, раніше захід перенесли на один день, так як у політичній силі не встигли розглянути анкети всіх бажаючих балотуватися. (Щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскролльте до кінця сторінки).

Подати заявку пропонували за допомогою офіційного сайту політсили. Бажаючі стати кандидатами в депутати повинні були, зокрема, заповнити анкету, надіслати відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів. Разом із цим у ЗМІ вже з'явилася інформація про "викуп" місць у партії.

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Лідер — "Слуга народу": названі партії, які можуть пройти до нової Ради

Партія "Слуга народу"

Партія "Слуга народу"

"ТСН"

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається:

12:00 В Національному ботанічному саду імені Гришка в Києві стартував з'їзд партії "Слуга народу".

Логотип партії "Слуга народу"

Логотип партії "Слуга народу"

На що розраховують

Керівник виборчого штабу Олександр Корнієнко раніше заявляв, що партія "Слуга народу" хоче сформувати коаліцію у Верховній Раді самостійно, без участі інших політичних сил.

Він очікує, що їм вдасться зайняти в українському парламенті понад половини місць – 226 і більше.

"Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум – створити коаліцію з однієї політичної сили", – підкреслив Корнієнко.

Хто є хто у "Слузі народу"

27 травня 2019 року партію "Слуга народу" очолив радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Штаб партії "Слуга народу" очолив Олександр Корнієнко, який до цього був координатором штабу Зеленського на президентських виборах.

Керівником Діджитал-напрямки "Слуги народу" став засновник digital-агентства SMMSTUDIO Михайло Федоров, який відповідав за цей напрямок і під час президентської кампанії.

Прес-секретар партії "Слуга народу" – Тетяна Циба.

Які шанси

Згідно з останніми соцопитуваннями, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" планує проголосувати майже половина виборців 48,2%. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Європейська Солідарність" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну а пока....люди мрут в зоне АТО)))))))))))))))))))))))))))))))))))
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