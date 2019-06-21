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Партія Зеленського подала всіх мажоритарників до ЦВК: імена кандидатів досі не названі

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Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" подала до Центральної виборчої комісії документи 199 кандидатів у одномандатних округах.

Про це повідомили у прес-службі політсили у Facebook. "Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидатів у одномандатних округах. Наші юристи — герої", — написали у прес-службі.

Партія Зеленського подала всіх мажоритарників до ЦВК: імена кандидатів досі не названі

Facebook "Слуги народу"

Проте на сайті "Слуги народу" відсутня інформація про цих кандидатів. Повідомляється, що списки кандидатів у мажоритарних округах ще не готові.

Партія Зеленського подала всіх мажоритарників до ЦВК: імена кандидатів досі не названі

Скріншот із сайту партії "Слуга народу"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Слуга народу" проводила праймеріз у три етапи. На останньому всі охочі українці могли проголосувати проти потрапляння кандидатів до списку. Для цього було необхідно надати факти, які свідчать про їхню недоброчесність.

Так, після публікації журналістами даних про тусівницю з Києва Ірину Панченко, яка займала 73 місце у партійному списку президентської партії "Слуга народу", її виключили з політсили.

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Особи
Володимир ЗеленськийДмитро Разумков
Теги
Партія "Слуга народу"ЦВК
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