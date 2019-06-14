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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Партія Зеленського назвала головного союзника на виборах в Раду

10.6тЧитати матеріал російською

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" заявила, що не вважає своїм союзником жодну зі "старих політсил", а з "Голосом" Святослава Вакарчука – вони "за одне і теж".

Про це в інтерв'ю "УП" розповів глава штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко. На його думку, "Слуга народу" перетинається з "Голосом" "у деяких регіонах на Заході і трохи в Києві".

"Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, тому що ми за одне і те же. Ось на Сході у нас конкуренти "Опоблок" і "За життя", – пояснив політик.

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Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

При цьому Корнієнко відзначив, що можливість коаліції з "Голосом" ще треба обговорювати. За його словами, союз з партією "Сила і честь" також можливий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'ятий глава України Петро Порошенко заявив, що партія "Європейська Солідарність" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Святослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
"Слуга Народу"Партія Вакарчука "Голос"
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