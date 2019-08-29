Партія Порошенка заявила про опозицію до "Слуги народу"

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" перейшла в опозицію до партії більшості "Слуга народу".

Про це з трибуни на першому засіданні ВР IX скликання заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Ми переходимо в опозицію до правлячої партії, але, звичайно, не до України. Очевидно, що опозиція не голосує за кадрові питання. Ми, як опозиція, претендуватимемо на посаду віцеспікера, за всі інші кадрові рішення ми будемо голосувати проти", – підкреслила вона.

Ірина Геращенко Скріншот

Геращенко зазначила, що опозиція не отримала контрольних функцій і має тільки чотири керівні посади.

Як писав OBOZREVATEL, президентська партія "Слуга народу" має намір очолити 21 із 23 комітетів Верховної Ради.

Про це на брифінгу в четвер, 22 серпня, розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Політик зазначив, що решта партій у ВР повинні пропорційно представляти себе у всіх комітетах.

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