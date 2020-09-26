Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" висунула майже 30 тисяч кандидатів

Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" висунула на поточних місцевих виборах кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні.

Загалом від партії балотуються до органів місцевого самоврядування 27 749 кандидатів. При цьому, партія існує лише кілька місяців – установчий з'їзд політсили відбувся наприкінці травня 2020 року.

У партії вважають, що децентралізація дає змогу по-справжньому змінювати ситуацію в країні на місцях, тому місцеві вибори, які мають відбутися за місяць, стануть визначальними. Зокрема, це будуть перші вибори в територіальних громадах.

"Усі 29 років незалежності в нас в країні таке бачення, що парламент – це вище, ніж обласна рада, міська рада, ніж депутати громад чи сільські депутати. Наше бачення – що навпаки. І ми говоримо про те, що має запрацювати, нарешті, децентралізована система. Ми завершимо децентралізацію, тому що влада має бути на місцях… Ми сформували списки в усі обласні й міські ради, а також ради територіальних громад по всій країні", – запевнив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного депутата України з депутатської групи "ЗА МАЙБУТНЄ", голови Комітету з питань прав людини Дмитра Лубінця, передвиборчий список команди партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в Донецькій області на 50% складається з жінок.