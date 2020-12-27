Партія "За майбутнє" підкуповувала виборців в Броварах, – депутат від "УДАРу"

У Броварах кандидат від політичної партії "УДАР" викрив масовий підкуп виборців, який здійснювався на користь партії "За майбутнє".

Про це повідомляє видання "Бровари 24". За їхньою інформацією, політик виявив близько тисячі продуктових пайків в пакетах, брендованих логотипом партії.

ЗМІ відзначили, що в приміщенні магазину, що належить Олені Дудар – дочки відомого забудовника і першому номеру в списку партії "За майбутнє", кандидат від "Удару" виявив близько тисячі продуктових пайків в пакетах, брендованих логотипом партії.

Партія "За майбутнє" могла займатися підкупом виборців у Броварах brovary24.online

Партія "За майбутнє" могла займатися підкупом виборців у Броварах brovary24.online

Партія "За майбутнє" могла займатися підкупом виборців у Броварах brovary24.online

"До складу пайків входили: мука, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, масло", – йдеться в інформації на сайті.

За даними видання, на місце злочину викликали поліцію, яка повинна встановити факт підкупу виборців при отриманні ними продуктових пакетів.

"За новим законодавством в'язниця загрожує не тільки гречкосіям, але і тим виборцями, хто продав голос за гречку", – нагадало видання.