Партія Вакарчука зареєструвалася на вибори: в "Голосі" повідомили про проблеми

Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" у п'ятницю, 14 червня, подала документи в Центральну виборчу комісію для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба на офіційному сайті політсили. При цьому виборчий список "Голосу" вимушено скоротився до 176 осіб.

"Стара система влаштована так, щоб не заохочувати нових людей до партійної і парламентської роботи, щоб ускладнити для них вхід. А у нас – вся команда не із системи. І ми, на жаль, втратили кілька людей зі списку через неймовірно стислі терміни та надмірний бюрократизм", – пояснив заступник голови партії Ярослав Юрчишин.

Святослав Вакарчук на презентації партії goloszmin.org

Як зазначив він, середній вік виборчого списку "Голосу" – 37,5 років.

"Це зрілість та енергійність одночасно. Наймолодшому учаснику списку – 24 роки, найстаршому – 75, але кожен прагне втілювати зміни, які більше не можна відкладати. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики – 100% списку", – сказав Юрчишин.

Команда "Голосу" в ЦВК goloszmin.org

"Виборчий закон, який не змінили, передбачає велику кількість нікому не потрібних папірців. Ці дані давним-давно можна було витягнути з реєстру, зробити їх подачу електронною. Ми будемо ініціювати законодавчі зміни, щоб позбавити ЦВК зайвої паперової роботи", – додав член команди Андрій Гевко.

Він також вказав на іншу проблему виборчого процесу: "Члени дільничних виборчих комісій отримують маленьку зарплату, хоча їхня праця є дуже важкою і надзвичайно відповідальною. А старі політичні сили звикли використовувати це, аби хабарями купувати собі потрібні результати. Таке "спонсорство" має припинитись, і ми будемо ініціювати в парламенті відповідні законодавчі зміни. Працівники виборчих комісій мають отримувати гідну зарплату, щоб прибрати ці корупційні ризики".

Команда "Голосу" в ЦВК goloszmin.org

Нагадаємо, згідно з результатами свіжого опитування групи "Рейтинг", до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій:

"Слуга народу" – 47,5%; "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%; "Європейська солідарність" – 7,9%; ВО "Батьківщина" – 7,5%; "Голос" – 6,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!