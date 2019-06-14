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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Партія Вакарчука зареєструвалася на вибори: в "Голосі" повідомили про проблеми

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Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" у п'ятницю, 14 червня, подала документи в Центральну виборчу комісію для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба на офіційному сайті політсили. При цьому виборчий список "Голосу" вимушено скоротився до 176 осіб.

"Стара система влаштована так, щоб не заохочувати нових людей до партійної і парламентської роботи, щоб ускладнити для них вхід. А у нас – вся команда не із системи. І ми, на жаль, втратили кілька людей зі списку через неймовірно стислі терміни та надмірний бюрократизм", – пояснив заступник голови партії Ярослав Юрчишин.

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Святослав Вакарчук на презентації партії

Святослав Вакарчук на презентації партії

goloszmin.org

Як зазначив він, середній вік виборчого списку "Голосу" – 37,5 років.

"Це зрілість та енергійність одночасно. Наймолодшому учаснику списку – 24 роки, найстаршому – 75, але кожен прагне втілювати зміни, які більше не можна відкладати. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики – 100% списку", – сказав Юрчишин.

Команда "Голосу" в ЦВК

Команда "Голосу" в ЦВК

goloszmin.org

"Виборчий закон, який не змінили, передбачає велику кількість нікому не потрібних папірців. Ці дані давним-давно можна було витягнути з реєстру, зробити їх подачу електронною. Ми будемо ініціювати законодавчі зміни, щоб позбавити ЦВК зайвої паперової роботи", – додав член команди Андрій Гевко.

Він також вказав на іншу проблему виборчого процесу: "Члени дільничних виборчих комісій отримують маленьку зарплату, хоча їхня праця є дуже важкою і надзвичайно відповідальною. А старі політичні сили звикли використовувати це, аби хабарями купувати собі потрібні результати. Таке "спонсорство" має припинитись, і ми будемо ініціювати в парламенті відповідні законодавчі зміни. Працівники виборчих комісій мають отримувати гідну зарплату, щоб прибрати ці корупційні ризики".

Команда "Голосу" в ЦВК

Команда "Голосу" в ЦВК

goloszmin.org

Нагадаємо, згідно з результатами свіжого опитування групи "Рейтинг", до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій:

  1. "Слуга народу" – 47,5%;

  2. "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%;

  3. "Європейська солідарність" – 7,9%;

  4. ВО "Батьківщина" – 7,5%;

  5. "Голос" – 6,4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
ЦВКполітикаПартія Вакарчука "Голос"фотографии
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
очередное ведро с дурнопахнущими помоями! это все что нужно знать о "новой" партии
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Понятно кто у них в приоритете: будем лишать ЦИК лишней бумажной работы. Не зарплату и пенсию достойную, не снятие неприкосновенности со всех, которую Зе обещал, но видимо уже забыл, не отстаивание интересов Украины на международной арене. Главное, что их волнует - это комфорт чиновников и так не особо обделённых ! Лучше бы пел ...
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Меня зовут- Добрый кот, чего ж зе забыл? Сначала вр нужно очистить от свинарчуков. Уцепились суки только для себя твари.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Жена вятровича не из системы? Ох вакарчук как врет. Боится назвать спонсора зятя кучмы, набрал соратников из самопомочи. Новые люди.... Ну а сам он новый. Никогда не был ввр.
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