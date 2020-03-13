Партія Вакарчука поставила ультиматум Зеленському через скандал із Сивохом

Партія "Голос", лідером якої донедавна був Святослав Вакарчук, зажадала усунути Сергія Сивоху від роботи в РНБО.

Як ідеться в заяві політсили в Telegram-каналі, "Сивохо дозволяє собі публічні заяви, які повторюють російські тези, які суперечать чинному українському законодавству".

Тому "Голос" вимагає пояснень від влади щодо підтримки так званої "Національної платформи примирення і єдності".

"Вимагаємо прибрати Сивоха з РНБО. Політика України в протидії російській агресії в Криму і на Донбасі грунтується на тому, що збройний конфлікт на сході України має міжнародний характер. Росію визнано агресором і окупантом", – йдеться у зверненні.

Сергій Сивохо Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 березня Сивохо представив Національну платформу примирення і єдності. Під час виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Отже, наголосив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.

Офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення і єдності в період оголошеного в країні карантину, Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.

Нагадаємо, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть в НАТО.

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