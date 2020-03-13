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14 березня • оновлено в 00:03
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/ Політика

Партія Вакарчука поставила ультиматум Зеленському через скандал із Сивохом

6.3т
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Партія "Голос", лідером якої донедавна був Святослав Вакарчук, зажадала усунути Сергія Сивоху від роботи в РНБО.

Як ідеться в заяві політсили в Telegram-каналі, "Сивохо дозволяє собі публічні заяви, які повторюють російські тези, які суперечать чинному українському законодавству".

Тому "Голос" вимагає пояснень від влади щодо підтримки так званої "Національної платформи примирення і єдності".

"Вимагаємо прибрати Сивоха з РНБО. Політика України в протидії російській агресії в Криму і на Донбасі грунтується на тому, що збройний конфлікт на сході України має міжнародний характер. Росію визнано агресором і окупантом", – йдеться у зверненні.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Моторола Жив
Моторола Жив
Молодец Сивоха !!! И дальше сри в рыло нацикам ))) Они заслужили ...
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Pooh Vini
Pooh Vini
Моторола Жив, мы и парад на красной площади заслужили,и моего ещё чего. А вы,Сергей Юрьевич беляков из Челябинска,продолжайте разговаривать с телевизором ))
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Карающий Меч
Карающий Меч
Так какого не разрывают дипотношения?
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Pooh Vini
Pooh Vini
Карающий Меч, успокойся,вернись к стекломою
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
"ПАРТИЯ ВАКАРЧУЧКИ"!)))))))))))))) Украинцы - слабоумные дети. Вакарчук (с).
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