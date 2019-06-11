Партія тріщить по швах? Від Смешка почали відходити люди через скандальних соратників

Лідер руху "Традиція і порядок" Богдан Ходаковський вирішив відмовитися від участі у виборах до Верховної Ради у складі партії Ігоря Смешка "Сила і честь".

Приводом послужило те, що до неї збирається вступити скандальний екс-регіонал Віталій Журавський. Про це Ходаковський написав на своїй сторінці у Facebook і додав, що балотуватиметься до парламенту самостійно.

"Як ви знаєте, раніше я заявив про свою ініціативу іти на вибори за 66 округом від партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Зовсім нещодавно мені стало відомо, що одіозний екс-регіонал Віталій Журавський веде переговори щодо своєї присутності у списку "Сила і честь", — зазначив активіст.

Ігор Смешко "Еспрессо.TV"

Він нагадав, що Журавський є автором "закону про наклеп", який був спрямований проти вільної роботи преси. Крім того, біографія екс-члена Партії регіонів заплямована проросійською діяльністю в Україні та численними корупційними скандалами.

"Сам факт, що такі люди можуть бути моїми "колегами" по партії для мене неприйнятний. Я одразу вирішив проводити виборчий процес максимально прозоро, тому вирішив не плямувати свою репутацію і піти на вибори за 66 одномандатним виборчим округом самостійно. Це на наші плани ніяк не впливає, ми продовжуємо роботу", — запевнив своїх прихильників Ходаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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