Партія тріщить по швах? Від Смешка почали відходити люди через скандальних соратників

Лідер руху "Традиція і порядок" Богдан Ходаковський вирішив відмовитися від участі у виборах до Верховної Ради у складі партії Ігоря Смешка "Сила і честь".
Приводом послужило те, що до неї збирається вступити скандальний екс-регіонал Віталій Журавський. Про це Ходаковський написав на своїй сторінці у Facebook і додав, що балотуватиметься до парламенту самостійно.
"Як ви знаєте, раніше я заявив про свою ініціативу іти на вибори за 66 округом від партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Зовсім нещодавно мені стало відомо, що одіозний екс-регіонал Віталій Журавський веде переговори щодо своєї присутності у списку "Сила і честь", — зазначив активіст.
Ігор Смешко
"Еспрессо.TV"
Він нагадав, що Журавський є автором "закону про наклеп", який був спрямований проти вільної роботи преси. Крім того, біографія екс-члена Партії регіонів заплямована проросійською діяльністю в Україні та численними корупційними скандалами.
"Сам факт, що такі люди можуть бути моїми "колегами" по партії для мене неприйнятний. Я одразу вирішив проводити виборчий процес максимально прозоро, тому вирішив не плямувати свою репутацію і піти на вибори за 66 одномандатним виборчим округом самостійно. Це на наші плани ніяк не впливає, ми продовжуємо роботу", — запевнив своїх прихильників Ходаковський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після висунення Смешка на вибори президента України спливла інформація про гучні скандали, в яких він замішаний.
Наприклад, стало відомо, що він тримає на банківських рахунках $121,8 тис., €112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $270 тис. готівкою. Крім того, Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).
Екс-глава СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчука напередодні президентських виборів 2004 року.
Журналістка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Смешко продає місця у своїй політичній силі за захмарними цінами. Більше того, рекламу він розміщує навіть у газеті безкоштовних оголошень.
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