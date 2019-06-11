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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Партія тріщить по швах? Від Смешка почали відходити люди через скандальних соратників

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Лідер руху "Традиція і порядок" Богдан Ходаковський вирішив відмовитися від участі у виборах до Верховної Ради у складі партії Ігоря Смешка "Сила і честь".

Приводом послужило те, що до неї збирається вступити скандальний екс-регіонал Віталій Журавський. Про це Ходаковський написав на своїй сторінці у Facebook і додав, що балотуватиметься до парламенту самостійно.

"Як ви знаєте, раніше я заявив про свою ініціативу іти на вибори за 66 округом від партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Зовсім нещодавно мені стало відомо, що одіозний екс-регіонал Віталій Журавський веде переговори щодо своєї присутності у списку "Сила і честь", — зазначив активіст.

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Ігор Смешко

Ігор Смешко

"Еспрессо.TV"

Він нагадав, що Журавський є автором "закону про наклеп", який був спрямований проти вільної роботи преси. Крім того, біографія екс-члена Партії регіонів заплямована проросійською діяльністю в Україні та численними корупційними скандалами.

"Сам факт, що такі люди можуть бути моїми "колегами" по партії для мене неприйнятний. Я одразу вирішив проводити виборчий процес максимально прозоро, тому вирішив не плямувати свою репутацію і піти на вибори за 66 одномандатним виборчим округом самостійно. Це на наші плани ніяк не впливає, ми продовжуємо роботу", — запевнив своїх прихильників Ходаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Ігор СмешкоВіталій ЖуравськийБогдан Ходаковський
Місце
Україна
Тег
Партія "Сила та честь"
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Nabok Sergey
Nabok Sergey
Годі вже фейки писати. Хочу поздоровити "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" з нагоди оримання першого місця у конкурсі "ФЕЙКОМЕТ РОКУ" https://www.facebook.com/bohdan.khodakovsky/posts/457386538423906
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Ільїн Денис
Ільїн Денис
Обозреватель як завжди закидає неперевірену інфу!!! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=457386538423906&id=100024576901261
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Blavatskyy Serhiy
Blavatskyy Serhiy
Вчора від цього добродія (п. Б. Ходаковського, автора цього резонансного допису), вже появилося "спростування" (на його сторінці у ФБ) про "ймовірну" кооптацію "одіозного" екс-регіонала В. Журавського в склад політичної сили "Сила і Честь": https://www.facebook.com/bohdan.khodakovsky/posts/457386538423906 Так, де правда? Коли він мав рацію, коли писав про (цитата: "Зовсім нещодавно мені стало відомо, що одіозний екс-регіонал Віталій Журавський веде переговори щодо своєї присутності у списку "Сила і честь", — зазначив активіст", чи вчора, коли він опублікував спростування? Де ж ті "факти", чи радше фактоїди (висмоктані із пальця та взяті зі стелі?:)))). І навіщо треба було робити цей інформаційний "вкид" (для дискредитації партії "Сила і Честь" та ідеології "консервативної демократії", чи, може, як превентивний захід, випад для недопущення реваншу екс-регіоналів в списках "СІЧ"?). "Comment is free, but FACTS ARE SACRED" (C. P. Scott). "Коментарі - довільні, але ФАКТИ - СВЯЩЕННІ" (Ч. П. Скотт).
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