Обійшов "слугу народу": член "Батьківщини" прорвався в Раду по округу

Політична партія ВО" Батьківщина " заводить одного депутата по мажоритарному округу у Вінницькій області.

Як відомо з попередніх результатів Центральної виборчої комісії, член партії Олег Мейдич потрапляє в парламент по 18 округу (Немирів, Іллінці та інші).

Олегу Мейдичу 48 років, приватний підприємець. На даний момент він є депутатом Вінницької обласної ради. Свого найближчого опонента — кандидата від партії "Слуга народу" Павла Довганя, Мейдич обійшов більш ніж на 8 тисяч голосів.

Олег Мейдіч

Варто відзначити, що третю позицію за партійними списками, всупереч прогнозам і даними екзит-полів, раптово зайняла ВО "Батьківщина", набравши 8,18% голосів виборців. Партія обійшла "Європейську Солідарність". Виходячи з відомих даних, політична сила візьме 25 мандатів в новому парламенті.

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