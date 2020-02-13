Партія Тимошенко хоче взяти на поруки чиновника, який погорів на хабарі – Лещенко

Глава наглядової ради "Укрзалізниці", нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко заявив, що група депутатів від партії "Батьківщина" хоче взяти на поруки главу Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в отриманні хабара.

Така інформація з'явилася в його Telegram-каналі. Лещенко уточнив, що поручитися за Мунтяна прийшли в суд по обрання запобіжного заходу депутати Сергій Власенко, Іван Крулько, Вадим Івченко, Анжеліка Лабунська, Михайло Волинець.

Лещенко уточнив, що в справі є аудіо і відео розмов за участю людини, схожої на Мунтяна, де він хвалиться перед підприємцем, що для потрібного рішення йому тричі довелося ставити питання на переголосування. На відеозаписі Мунтян просить бізнесмена збільшити розмір траншу, а той скаржиться, що в сейфі взагалі не залишилося грошей.

Іван Мунтян та Юлія Тимошенко

Відзначимо, що Мунтян з липня 2011 року є головою Чернівецької організації ВО "Батьківщина". В кінці 2019 року його отримав від Юлії Тимошенко відзнаку за внесок у розвиток партії. Супроводжував Тимошенко під час її поїздок на молитовний сніданок в США.

Нагадаємо, що 4 лютого Мунтяну повідомили про підозру в отриманні хабара в розмірі 180 тисяч доларів.

Слідство встановило, що в липні 2019 року він попросив у одного з місцевих підприємців надати йому 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу "Брусниця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час отримання частини хабара в загальному розмірі 325 тисяч гривень затримали в.о. директора держпідприємства "Закарпатський облавтодор" та начальника відділу його філії.

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