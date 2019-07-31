''Я скромна людина, на місяць витрачаю декілька тисяч доларів'': як живуть ''слуги народу''

У курортному містечку Трускавець майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" проводять тижневий курс навчання.

Склад найбільшої фракції у Верховній Раді 9-го скликання дуже різношерстий. Є в політсилі як професіонали, так і безробітні або просто "випадкові люди". Саме тому OBOZREVATEL вирішив запитати у "слуг народу", чи знають вони, як живуть українці.

"Декілька тисяч доларів на місяць"

"Слуга народу" Олег Воронько, який потрапив під купол парламенту за 103-м мажоритарним округом (Дніпропетровська область), розповідає, що роботи в Раді не боїться.

Прокидається щодня о 5 ранку, бігає і працює до самого вечора. Водночас живе він в орендованій квартирі, а в Києві буде мешкати в депутатському готелі. На ці потреби з державного бюджету виділяється понад 200 тисяч гривень щороку.

На сайті партії "Слуга народу" зазначено, що Олег Воронько є IT-підприємцем. Сам же майбутній нардеп зізнається, що він скромна, але досить не бідна людина.

"32 тисячі гривень (депутатська зарплата. – Ред.) – це мало для Києва. Ми декілька днів тому зустрічалися з президентом і він чітко позначив – доведеться жити на цю зарплату і аж ніяк не більше. Я вважаю, що для столиці й для людей, які приїхали з інших областей, – це небагато. За роботою в регіоні я знаю, що люди живуть на пенсію в 1,5 тисячі гривень на місяць..." – підкреслив майбутній нардеп від Дніпропетровської області.

Водночас Олег Воронько зізнається, що свої щоденні витрати він давно не рахує.

"У місяць витрачаю орієнтовно декілька тисяч доларів. Я дуже скромна людина, мені багато для щастя не потрібно", – підсумував "слуга народу".

"Знаю, скільки коштує проїзд у маршрутці"

Колега Воронька з Дніпропетровської області, "слуга народу" від 34-го мажоритарного округу Дмитро Чорний розповів OBOZREVATEL, що потрапив у партію шляхом звичайного відбору. Мовляв, нині він є депутатом Дніпропетровської обласної ради (партія УКРОП), після президентських виборів вирішив подати заявку і стати мажоритарником. Так, подав три проекти законів і став рядовим членом "Слуги народу".

"Підтримую партійний законопроект про народовладдя і референдум. А також проект закону про землю, мій округ, 34-й, складається як із міст, так і з сільських районів, де є сільгоспземлі. Багато хто хоче отримати у власність землю, але водночас боїться відкритого ринку землі, продавати її. Тому потрібно прописувати конкретно механізми.

І третій – про довкілля. Я родом із міста Жовті води, тому забруднення територій дуже велика для нас проблема", – підкреслив Дмитро Чорний.

Дмитро Чорний facebook.com/bm.ukraine

Нардеп запевняє, що живе як звичайний громадянин. Володіє двома квартирами, платить за комуналку через Приват24, а також знає вартість проїзду в маршрутці "Дніпро – Жовті води".

"Я розраховував на одну депутатську зарплату (за його словами, це приблизно 20 тисяч гривень. – Ред.), але дізнався, що є ще компенсація на житло – мені цього вистачить. Не веду пафосний спосіб життя, автомобіля у мене немає", – підкреслив майбутній "слуга народу".

"Купує батон за 13 гривень"

100-те місце в списку політичної партії займає кандидат Роксолана Підласа. За її словами, вона відповідає за економічний напрямок всередині "Слуги" й пропозицію стати нардепом отримала від керівництва політсили. Після співбесіди з лідером партії Дмитром Разумковим, вона отримала прохідне місце в списку.

Раніше ж Підласа працювала в Американській торговельній палаті, а також була керівником команди комунікацій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Народилася в Черкасах.

Роксолана Підласа facebook.com/roksolana.pidlasa

"З мого досвіду проживання в Києві, на 30 тисяч гривень можна жити", – вважає Підласа. Відповідаючи на запитання про вартість газу й хліба, майбутній нардеп сказала: "Якщо не помиляюся, то 1000 кубометрів – 6200 або 6400 гривень. А буханець хліба? Я купую батон за 13 гривень".

"Мінімалка в Україні – 30 тисяч"

Справжній фурор у мережі справив відомий борець, майбутній народний депутат Жан Беленюк. На все тому ж тренінгу в Трускавці він заявив, що буде отримувати приблизно 30 тисяч гривень, які спортстмен назвав прожитковим мінімумом.

"Я вже перебуваю в комітеті з питань соцполітики, де буду займатися питаннями спорту та молоді. Мені називали різні суми... Вона там якось відповідає прожитковому мінімуму або мінімальній зарплаті, здається, буде десь 30 тисяч гривень", – заявив він в одному з інтерв'ю.

Жан Беленюк

Довідка: дійсно, щомісячна зарплата народного обранця варіюється в межах 30 тисяч. Вона залежить від різних компенсацій, а також надбавок. Прожитковий мінімум в Україні станом на 1 липня 2019 року – 1936 гривень. 1 грудня 2019 року він зросте до 2027 гривень.

1000 кубометрів газу – від 6400 до 7 тисяч гривень.

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