Партія "Слуга народу" показала найгірші результати на виборах в ОТГ

Згідно з першими результатами по різних областях, партія "Слуга народу" отримала нищівну поразку, програвши в першу чергу самовисуванцям під час виборів в ОТГ.

Як повідомила голова Житомирської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська, так в одній з ОТГ на Житомирщині самовисуванці отримали 10 місць, "Батьківщина" – 8, "Слуга народу" – 3.

Разом з тим на Київщині в Калинівську ОТГ від "Слуги народу" пройшов один депутат з 26. В Зазимську від цієї партії – два депутати з 22. На Закарпатті з 9-ти ОТГ "слуги" виграли лише в двох.

"Слуга народу" показала найгірші результати на виборах в ОТГ

По Миколаївській області в Мішково-Погорілівській ОТГ, у селі Капустине, 131 житель проголосував за самовисуванця, 26 – за "Слугу народу", в селі Ташкент – 467 за самовисуванця проти 7 за "слуг". У селі Коларово 757 чоловік віддали голоси за самовисуванця і 19 – за партію влади.

По Веснянській ОТГ в селі Сливино: 330 – за самовисуванця, 35 – за "Слугу народу". У Надбузькому: 293 – за самовисуванця, 23 – за "Слугу народу"; у Весняному: 145 – за "Слугу народу", 473 – за самовисуванця.

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