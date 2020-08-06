Партія "Слуга народу" озвучила гасло передвиборчої кампанії
Партія "Слуга народу" обрала для передвиборчої кампанії на місцевих виборах гасло "Україна – це ти!".
Як заявила в Facebook заступниця голови фракції СН у Верховній Раді Євгенія Кравчук, це не просто красиві слова.
"Слуга народу" завершила процес децентралізації, і відтепер питання розвитку громад, міських чи сільських – вирішуватимуться не в Києві, а на місці. Тобто українці зможуть обрати на місцевих виборах реальну владу, яка матиме гроші та повноваження зробити життя в містах і селах кращим. Обрати саме свою владу, незалежну від місцевих кланів чи столичних олігархів і чиновників. А головне – стати владою, долучившись до розв'язання важливих питань життя громади", – підкреслила вона.
За словами Кравчук, зазвичай закликають голосувати за певну партію, але СН каже: "Голосуй за себе!".
"Бо Харків – це ти. Тернопіль – це ти. Одеса – це ти. Донбас – це ти. Львів – це ти. Влада в тисячі громад має належати мільйонам їхніх мешканців", – додала нардепка.
Нагадаємо, що Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" планує після місцевих виборів налагодити співпрацю з політсилою "Опозиційна платформа – За життя".