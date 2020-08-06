Партія "Слуга народу" озвучила гасло передвиборчої кампанії

Мирослав Семенюк Політика 15:22, 6.08.2020 Оновлено: 15:36, 6.08.2020

Партія "Слуга народу" обрала для передвиборчої кампанії на місцевих виборах гасло "Україна – це ти!".

Як заявила в Facebook заступниця голови фракції СН у Верховній Раді Євгенія Кравчук, це не просто красиві слова.

"Слуга народу" завершила процес децентралізації, і відтепер питання розвитку громад, міських чи сільських – вирішуватимуться не в Києві, а на місці. Тобто українці зможуть обрати на місцевих виборах реальну владу, яка матиме гроші та повноваження зробити життя в містах і селах кращим. Обрати саме свою владу, незалежну від місцевих кланів чи столичних олігархів і чиновників. А головне – стати владою, долучившись до розв'язання важливих питань життя громади", – підкреслила вона.

За словами Кравчук, зазвичай закликають голосувати за певну партію, але СН каже: "Голосуй за себе!".

"Бо Харків – це ти. Тернопіль – це ти. Одеса – це ти. Донбас – це ти. Львів – це ти. Влада в тисячі громад має належати мільйонам їхніх мешканців", – додала нардепка.

Facebook Євгенії Кравчук
Facebook Євгенії Кравчук
Скрин Facebook

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" планує після місцевих виборів налагодити співпрацю з політсилою "Опозиційна платформа – За життя".

Коментувати
Політика

Дивіться також

За кордоном загинули найманці ПВК "Вагнер" з Донбасу

Терористи на Донбасі вночі обстріляли ЗСУ з гранатомета

З потяга Харків-Ужгород зняли п'яних пасажирів: рейс зустрічав особисто Геращенко

"Шахтар" з розгромною перемогою вийшов в чвертьфінал Ліги Європи

Британський прем'єр приховує, що Росія допомогла йому виграти референдум про вихід з ЄС?