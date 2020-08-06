Партія "Слуга народу" озвучила гасло передвиборчої кампанії

Гаслом "Слуги народу" на виборах буде "Україна – це ти!".

Партія "Слуга народу" обрала для передвиборчої кампанії на місцевих виборах гасло "Україна – це ти!".

Як заявила в Facebook заступниця голови фракції СН у Верховній Раді Євгенія Кравчук, це не просто красиві слова.

"Слуга народу" завершила процес децентралізації, і відтепер питання розвитку громад, міських чи сільських – вирішуватимуться не в Києві, а на місці. Тобто українці зможуть обрати на місцевих виборах реальну владу, яка матиме гроші та повноваження зробити життя в містах і селах кращим. Обрати саме свою владу, незалежну від місцевих кланів чи столичних олігархів і чиновників. А головне – стати владою, долучившись до розв'язання важливих питань життя громади", – підкреслила вона.

За словами Кравчук, зазвичай закликають голосувати за певну партію, але СН каже: "Голосуй за себе!".

"Бо Харків – це ти. Тернопіль – це ти. Одеса – це ти. Донбас – це ти. Львів – це ти. Влада в тисячі громад має належати мільйонам їхніх мешканців", – додала нардепка.

Facebook Євгенії Кравчук

Facebook Євгенії Кравчук

Скрин Facebook

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" планує після місцевих виборів налагодити співпрацю з політсилою "Опозиційна платформа – За життя".