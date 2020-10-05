Остаётся чуть больше двух недель до выборов.

Центральная власть при помощи своих бесполезных губернаторов на местах разгоняет панику на тему Covid-19.

Политизирует болезнь.

А президент, который находится в предвыборном турне за госсчет в красных зонах обвиняет местное самоуправление в бездействии. Их действия объяснимы несколькими причинами.

Первая. Партия Слуг сокрушительно проигрывает местные выборы. И единственное, что им остаётся, перемещать города и регионы в карантинные зоны. Они не решают проблему ковида, но пытаются запугивать людей. Чтобы снизить явку, чтобы люди не пошли голосовать.

При этом из государственного ковидного фонда не потрачено ни копейки на борьбу с эпидемией и на субвенции больницам. А от Мрии президента осталась только полоса в небе.

Причина вторая. Поразительно, что ограничения никак не отражаются на правоохранительной системе, которая продолжает выполнять заказы по проведению карательных мероприятий против местного самоуправления. Их повышенная активность - также признаки паники.

Третье. Сегодня местное самоуправление в городах и громадах взяло на себя всю ответственность и финансовую нагрузку по борьбе с эпидемией.

Четвёртое. Источником вспышек пандемии сегодня являются ВУЗы и студенческие общежития, которые до сих пор не закрыты областными властями.

И поэтому информирую граждан и президента, которого видимо плохо информируют.

- На складах горздравотдела Днепра приготовлено 20 тыс лечебных доз самых дефицитных лекарственных препаратов для лечения ковида.

-Каждую неделю больницы проводят закупки средств индивидуальной защиты в необходимом объёме.

-В Днепре ежедневно осуществляется маршрутизация - отдельно ковидных больных и больных пневмонией.

- В городе подготовленно две резервные больницы на 1200 коек - Восьмая и 16-тая. Больницы обеспечены всем необходимым, в том числе кислородом для сатурации легких. А также достаточным количеством ИВЛ-аппаратов - для тяжелых больных. По городу самая низкая смертность по Украине, - чуть более одного процента по отношению ко всем заболевшим.

Здесь, в Днепре мы знаем как справиться с пандемией и делимся опытом со своими коллегами в Украине. Поэтому местные выборы состоятся вопреки панике, которые разгоняют Слуги народа в попытке лишить людей своего права.

Не нужно волноваться. Это снижает иммунитет.

Просто смиритесь с поражением.