Партія "Сила права" показала команду, з якою йде на вибори в Раду

Партія "Сила права" представила команду, з якою буде брати участь в дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.

На сайті політичної сили в суботу, 8 червня, за підсумками з'їзду була опублікована п'ятірка її лідерів.

1. Андрій Сенченко – лідер партії та Голова громадського руху "Сила права", ініціатор розробки і співавтор Стратегії юридичного наступу на державу-агресора. Рухом "Сила права" отримано біля тисячі судових рішень проти Російської Федерації на користь постраждалих громадян. Заарештовано російські фінансові активи на загальну суму понад 3,5 мільярди доларів США.

Навесні 2014 року забезпечив перекриття Північно-Кримського каналу та визволення сорока українських заручників, захоплених російськими окупантами в Криму. Після того як українські військові покинули окупований півострів, зміг забезпечити повернення з Криму 3502-х одиниць військової техніки та озброєння на загальну суму 1,5 мільярди доларів США.

Очолював Слідчу комісію Верховної Ради VII скликання з розслідування причин і наслідків Іловайської трагедії. Комісія встановила вину не лише путінського режиму, а й політичного керівництва держави у загибелі українських військових.

Андрій Сенченко sila-prava.org

2. Олександр Данилюк – координатор Громадянського руху "Спільна Справа", один з активних учасників Революції гідності. У 2014 році – радник міністра оборони, який обіймав принципову позицію з найскладніших питань. Брав безпосередню участь в бойових діях на Донбасі, зокрема у звільненні Слов’янська та Краматорська.

Керівник Центру оборонних реформ. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії. Читає лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридної війни.

Олександр Данилюк sila-prava.org

3. Володимир Василенко – визнаний український правознавець-міжнародник, заслужений юрист України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор. З 1992 року – посол у країнах Бенілюкс, а також представник України при Європейському Союзі та НАТО. В 1998-2002 рр. – посол у Великій Британії – країні-гаранті за Будапештським меморандумом.

У 2001 році обраний Генеральною Асамблеєю ООН до Міжнародного Кримінального Трибуналу з колишньої Югославії. В складі Міжнародного Трибуналу працював суддею до січня 2005 року. З 2006 по 2010 рр. – представник України в Раді ООН з прав людини. У 2018 році обраний аудитором НАБУ.

Володимир Василенко sila-prava.org

4. Юлія Бурковська – телеведуча каналу Обоз TV, ведуча радіостанції "Європа Плюс", генеральний директор бізнес-спільноти ЛІГАclub, українська письменниця, журналістка.

В 2017 році стала співзасновником і генеральним директором ЛІГАclub – бізнес-спільноти ділового видання Liga.net. Бізнес-клуб має за мету оздоровити взаємодію між бізнесом, владою та суспільством і згуртувати активних підприємців в успішну спільноту, надаючи кожному дієві інструменти для впливу та розвитку. Мати трьох дітей.

Юлія Бурковська sila-prava.org

5. Анатолій Полях – Голова політичної партії "Сила права", генерал-майор юстиції у запасі, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, співавтор стратегії юридичного наступу на державу-агресора і програми реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Анатолій Полях sila-prava.org

У списку політичної партії "Сила права" немає депутатів чинного парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні правозахисний рух "Сила права" оформилося в політичну партію і заявило про свій намір самостійно йти на вибори до Верховної Ради України.

Стратегічне завдання нової політсили – відновлення повноцінного миру і територіальної цілісності України і розвиток сильного, правової, демократичної держави.

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