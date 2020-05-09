Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві, незважаючи на карантин: фото і відео

"Партія Шарія" 9 травня влаштувала автопробіг у Києві з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, незважаючи на карантин через коронавірус.

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Десятки машин із прапорами політичної сили і традиційними червоними кульками проїхали Києвом, повідомляє OBOZREVATEL із місця події (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

"Це для мене свято, тому що ми – переможці, одна з країн переможців. Вважаю, що формат проведення ми обрали дуже вдало. Маршрут проклали по окружній, на "столичку ", через міст,"Березняки" та на "Дарницю" в Парк партизанської слави", – розповів один з учасників акції.

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко в розпал пандемії коронавірусу закотив грандіозний парад на честь 9 травня.