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9 травня • оновлено в 15:03
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Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві, незважаючи на карантин: фото і відео

1.3т
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"Партія Шарія" 9 травня влаштувала автопробіг у Києві з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, незважаючи на карантин через коронавірус.

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Десятки машин із прапорами політичної сили і традиційними червоними кульками проїхали Києвом, повідомляє OBOZREVATEL із місця події (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

"Це для мене свято, тому що ми – переможці, одна з країн переможців. Вважаю, що формат проведення ми обрали дуже вдало. Маршрут проклали по окружній, на "столичку ", через міст,"Березняки" та на "Дарницю" в Парк партизанської слави", – розповів один з учасників акції.

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Партія Шарія влаштувала автопробіг у Києві

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко в розпал пандемії коронавірусу закотив грандіозний парад на честь 9 травня.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна Київ
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V Vall
V Vall
Не знали мы на Дарнице, что к нам столько быдла прется! Встретили бы "как родных", чтоб дорогу забыли!
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Кияни

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