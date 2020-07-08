Партія "Пропозиція" стрімко завойовує симпатії українців, - соцопитування

Новостворена партія "Пропозиція" за лічені тижні увірвалася в трійку лідерів "другого вибору". Якби парламентські вибори відбулися наступного тижня, за створену мерами партію українці голосували б відразу після традиційних партій, що існують багато років.

Такі дані опитування групи "Социс", проведеного в червні 2020 року.

Так, за отриманими соціологами даними, зараз за "Пропозицію" в рамках "другого вибору" готові проголосувати 3,7% респондентів . Фактично, нова політична сила відразу після свого створення за темпами нарощування підтримки вривається до трійки лідерів поряд зі "Слугою народу" і "Голосом".

Однак якщо ці колись популярні партії зараз стрімко втрачають рейтинги, то "Пропозиція" навпаки не менш стрімко завойовує довіру виборців. І експерти констатують динамічне зростання популярності нової політичної сили.

Офіційно про створення партії було оголошено 19 червня 2020 року. 3 липня відбувся перший З'їзд нової партії. Вона об'єднала як представників місцевого самоврядування з усієї України, так і активних небайдужих громадян. І головною метою нової партії була оголошена побудова країни на основі ефективного самоврядування. При цьому "Пропозиція" не стала у жорстку опозицію до центральної влади, партія готова до побудови конструктивного партнерства на принципах підтримки інтересів місцевого самоврядування.