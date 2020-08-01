Партія 'Пропозиція' розширюється по регіонах: Філатов заявив про відкритий діалог для всіх бажаючих

Партія "Пропозиція" продовжує розширювати представництво. Тут вже визначилися з кандидатами на пост глав 23 обласних центрів та міських ОТГ, а також готуються до виборів в міських, районних і сільрадах. Один з лідерів "Пропозиції", мер Дніпра Борис Філатов підкреслює: "В партії йде відкритий діалог з усіма, хто готовий підтримати її програмні принципи та вміє працювати ефективно і прозоро".

За його словами, про приєднання до партії велися переговори з представниками багатьох міст. При цьому політсила тільки зміцнює свої позиції, коли розвивається без тих, хто намагається викручуватися в очікуванні, на їхню думку, більш вигідних пропозицій.

"Десь ми представлені чинним мером, десь депутатами міськради, десь опозицією, десь мер йде самовисуванцем, а наша партія його підтримує, десь від нашої партії йдуть просто активні та небайдужі громадяни. Ми будуємо партію знизу, від людей", – пояснив мер Дніпра і додав: "Не дивлячись на плітки, медійні фейки і маніпуляції з боку народних депутатів, "Пропозиція" представлена вже в 17 областях України.

По всій країні ця політична сила продовжує об'єднувати тих, хто готовий протистояти складним викликам – відстоювати права місцевого самоврядування і інтереси громад, які в умовах згортання центральною владою децентралізації хочуть розвивати за залишковим принципом".

За словами мера Дніпра, кожному, хто йде в місцеву політику, необхідно пам'ятати, що в країні тепер діє імперативний мандат. "Ті, хто думає, що "зараз пропетляє" або "у Бені кращі умови", повинен розуміти, що потрапляє в полон до людей з огидною репутацією. До тих, хто потім буде вічно витирати об вас ноги", – переконаний Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг партії "Пропозиція" зростає серед електоральних уподобань дніпрян напередодні місцевих виборів. Городяни відзначають позитивні зміни в Дніпрі, причому 60,9% дніпрян пов'язують ці зміни з діяльністю Бориса Філатова.