Партія "Пропозиція" отримала найбільшу кількість крісел мерів в обласних центрах

Зі 121 партії, яка брала участь в місцевих виборах 2020 року, "Пропозиція" отримала найбільшу кількість крісел мерів в обласних центрах України.

Про це повідомляє пресслужба політсили. Так, Андрій Райкович на виборах в Кропивницького в першому турі набрав 53,53% голосів.

"Кропивницький довгі роки був депресивним містом, але ми це змінили. Сьогодні городяни побачили перспективу, разом ми зробимо наше місто затишним і комфортним", – зазначив Райкович.

Андрій Райкович proposition.org.ua

Сергій Сухомлин у Житомирі також здобув перемогу в першому турі з підтримкою у 51,38% голосів.

"Ми почали в Житомирі ті речі, які змінять місто докорінно. Містяни, роблячи свій вибір, довели, що вони хочуть, щоб наш спільний дім оновлювався і розвивався", – сказав він.

Сергій Сухомлин proposition.org.ua

Бориса Філатова у Дніпрі в другому турі підтримали 78,07% містян.

"Дніпряни показали, що вони за розвиток свого міста, за його майбутнє, за успіх і за процвітання, за те, щоб Дніпро став сучасним європейським містом з великими перспективами", – сказав Філатов.

Борис Філатов proposition.org.ua

За Олександра Сенкевича в Миколаєві проголосували 59,74% жителів міста.

"Миколаїв – це місто людей, які дивляться в майбутнє, не оглядаються назад, а прагнуть будувати свій будинок комфортним і зручним для кожного, хто в ньому живе", – сказав Сенкевич.

Олександр Сенкевич proposition.org.ua

Партія "Пропозиція" представлена в органах місцевого самоврядування у 14 областях, хоч і не вела масштабної всеукраїнської кампанії. За кількістю депутатів вона увійшла в топ-10 переможців виборів. На думку політологів, такий результат на перших для політсили виборах показує її хороші перспективи.

proposition.org.ua

"Політична палітра оновлюватиметься. Ще до початку виборів я говорив, що вони стануть стартом для майбутніх парламентських. Така політична сила як "Пропозиція", яка взяла опорні пункти, вже зробила заявку на загальнодержавний рівень", – зазначив політолог Ростислав Балабан.