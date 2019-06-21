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Партія Порошенка вийде на Майдан: "ЄС" підтримала демократичні сили у Грузії

2.3тЧитати матеріал російською

Партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка підтримає протест народу Грузії проти Росії.

Акція солідарності відбудеться у Києві 21 червня о 18.00 на Майдан Незалежності біля Монументу Незалежності, повідомили у прес-службі політсили.

Протест у Грузії 20 червня 2019

Протест у Грузії 20 червня 2019

Новини-Грузія

"Члени політичної партії "Європейська солідарність" висловлять свою солідарність із народом Грузії, який зіштовхнувся з черговою спробою Кремля дестабілізувати ситуацію в країні. У заході візьмуть участь кандидати у народні депутати від "Європейської солідарності" та члени молодіжного крила партії ВГО "Солідарна молодь", — зазначили у партії.

Журналістів запросили до висвітлення подій.

Партія Порошенка вийде на Майдан: "ЄС" підтримала демократичні сили у Грузії

Прямий

Нагадаємо, у Тбілісі опозиційні сили увечері 20 червня вийшли на масові протести. Скандал спровокувало запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і сутичок розігнала поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у депутати від "ЄС" Яна Зінкевич заявила, що місія їхньої партії у парламенті — боротися проти реваншу проросійських сил в Україні.

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Anin Georgij
Anin Georgij
У Порошенко хотя бы определились, какая из двух сил в Грузии является демократической. А то помайданят опять не за того.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
А чё нормально!!!)))) Расхерачить что нибудь,резину пожечь,бутылками в ментов покидать!!!))))) Интересная жизнь у свидурей)))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Партия Порошенко выйдет на Майдан: "ЕС"....европейские МАНДАйнутые скакуны...
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