Партія Порошенка стала лідером за відвідуваністю Ради

Депутати парламентської фракції "Європейська солідарність" відвідали 80% пленарних засідань Верховної Ради у січні цього року.

Про це повідомили експерти "Комітету виборців України", проаналізувавши показники роботи парламенту в січні 2020 року.

"За даними КВУ у січні народні депутати продемонстрували досить високі показники присутності на засіданнях Ради. Так, відразу 359 народних депутатів відвідали всі шість пленарних засідань Верховної Ради у січні. Для порівняння: у грудні 2019 року всі засідання Ради за місяць відвідали лише 240 депутатів, у листопаді 2019 р. – 299", – йдеться у повідомленні КВУ.

Партія "Європейська солідарність"

Експерти зауважили, що серед фракцій та груп Верховної Ради найвищі показники відвідуваності у "Європейської солідарності". В середньому на пленарних засіданнях Ради в січні були присутні 80% депутатів фракції.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

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