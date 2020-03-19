Партія Порошенка рішуче звернулася до Зеленського через коронавірус

Партія "Європейська солідарність" закликала українців до консолідації зусиль, і застерігла Офіс президента від спокуси використати епідемію як ширму для узурпації влади.

Про це йдеться у заяві президії центральної ради партії, опублікованій на офіційному сайті. Депутати зазначили, що загрози, які постали перед Україною через пандемію коронавірусу, вимагають мобілізації всіх зусиль та ресурсів. Особливо зважаючи на те, що влада надто пізно почала реагувати на виклики, які несе з собою епідемія на тлі піврічної економічної кризи.

У партії Порошенка заявили, що підтримують запровадження превентивних заходів влади щодо протидії епідемії коронавірусу і нагадали, що саме фракція "ЄС" наполягала на терміновому проведенні позачергової сесії Верховної Ради.

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"Ми делегували своїх представників у робочу групу для напрацювання антикризових рішень. Депутати "Європейської солідарності" проголосували за відповідні антикризові законопроекти. Партія заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу", – йдеться в заяві.

Партія також зазначила, що готова делегувати своїх представників до антикризових штабів різних рівнів. Разом з тим у Порошенка констатували, що влада надто пізно почала реагувати на виклики, які постали у зв’язку із пандемією.

"Непрофесійні дії призвели до того, що засоби захисту громадян, необхідне обладнання, тест-системи не були вчасно і в необхідній кількості підготовлені для реагування. Особливо скрутною ситуація є в регіонах України. Така кричуща бездіяльність влади протягом трьох місяців, коли вже було достатньо інформації про небезпеки, які несе епідемія в різних країнах світу, створила реальну загрозу життю і здоров’ю громадян. А економічна криза, яка почалася ще до епідемії коронавірусу через недолуге та непрофесійне управління уряду "нових облич", призвела до ризиків дефолту України", – йдеться в заяві.

"Європейська солідарність" також застерігла владу від бажання, прикриваючись карантином, узурпувати владні повноваження Офісом президента і протягнути незаконні, антидемократичні і відверто капітулянтські рішення та законопроекти.

"Вважаємо неприпустимим, використовуючи епідемію, невмотивоване обмеження громадянських прав і свобод. Партія звертає увагу всіх демократичних сил в країні, громадянського суспільства на посилення політичних переслідувань учасників Майдану, ветеранів війни проти російської агресії, волонтерів, опозиційних лідерів", – наголосили в "ЄС".

Також політсила застерігла президента Володимира Зеленського від спроб здачі національних інтересів України на догоду рейтингам чи забаганкам Кремля.

"Європейська солідарність" також заявила про готовність залучити свою до волонтерської допомоги людям з так званих "груп ризику" – це пенсіонери, люди похилого віку, люди з інвалідністю, які потребують безпечної доставки продуктів харчування та ліків.

"Усвідомлюючи, що на передовій боротьби із епідемією коронавірусу сьогодні перебувають медичні працівники, "Європейська солідарність" закликає всіх співгромадян згуртуватися навколо підтримки медиків та їхніх родин. Ми маємо вимагати від влади достатніх заходів безпеки медпрацівників, забезпечення лікарень необхідним обладнанням, а людей, які будуть у цілодобовому режимі рятувати життя і здоров’я, – відповідними соціальними гарантіями, транспортом та іншими ресурсами, необхідними для ефективної роботи у надзвичайній ситуації", – закликали у "ЄС".

Тільки консолідовані зусилля всіх політичних сил, громадських рухів, небайдужих громадян дадуть можливість мінімізувати наслідки цієї глобальної кризи – переконані в партії Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська соладірність" закликала волонтерів допомогти мінімізувати пересування літніх людей та тих, хто потребує допомоги, та долучитися до платформи допомоги, де кожен може розмістити повідомлення про товари або ліки, які потрібно купити в аптеках, магазинах тощо.

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