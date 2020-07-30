Партія Порошенка отримала членство в Міжнародному демократичному союзі

Партія "Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union).

Про це лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це рішення є важливим для політсили.

"Дуже важливе рішення для нашої партії, її зміцнення та міжнародних позицій! "Європейська солідарність" отримала статус спостерігача в Міжнародному демократичному союзі як перший етап до повноправного членства в цій впливовій світовій політичній сім’ї", – написав Порошенко.

Міжнародний демократичний союз – це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

"Європейська солідарність" подала заявку на членство IDU влітку 2019 року. Згідно з правилами, партія-кандидат повинна отримати політичну підтримку однієї із партій, яка вже є членом організації. Таку підтримку забезпечила шведська партія Модератерна.

29 липня 2020 року відбулося засідання членів IDU в онлайн форматі з метою розгляду заявок на членство партій-кандидатів. У засіданні під головуванням Стівена Гарпера взяли участь понад 70 учасників з усього світу, серед яких Іванна Климпуш-Цинцадзе та Вірджинія Дронова.

Представниця партії Модератерна Ева Густавсон під час свого виступу на підтримку "Європейської солідарності" зокрема засудила політичні переслідування в Україні Голови партії, п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Члени IDU одноголосно проголосували за членство партії "Європейська солідарність" у IDU (перший етап членства – Observer Member). Партія рекомендована до отримання повного членства під час IDU Самміту навесні 2021 року.

"Глибоко вдячний Голові організації, колишньому прем’єр-міністру Канади Стівену Гарперу, всім членам демократичного союзу, партнерам по Європейській народній партії, які підтримали наше приєднання одноголосно, та особливо нашим шведським друзям. Продовжуємо зміцнювати міжнародну єдність і солідарність світу з Україною в інтересах демократії, миру та безпеки!", – наголосив Порошенко.