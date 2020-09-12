Партія Порошенка лідирує у Львові, 'Слуги народу' можуть пролетіти – опитування Fama

Партію Порошенка на виборах до міськради Львова готові підтримати 36% - про це свідчать результати опитування львівської соціологічної агенції Fama. Із жовтня минулого року "Європейська Солідарність" суттєво наростила підтримку (із 23%) і стабільно демонструє значний відрив від політичних конкурентів, зазначають соціологи.

Партію "Самопоміч" готові підтримати 20% опитаних. До Львівської міськради також мають шанси потрапити партія "Варта" - 10%, "Свобода" - 8%, "Голос" - 7%.

Партія "Слуга народу" балансує на межі прохідного бар’єру із рейтингом 5%. Із жовтня 2019 року підтримка партії Зеленського у Львові впала у 3,5 рази (з 18%).

Інші партії набирають менше 5%. Зокрема, "Батьківщина" - 4%, Українська галицька партія - 2%, Громадянська позиція - 2%, "Сила і честь" - 2%.

Опитування проведене соціологічною агенцією Fama з 1 по 7 вересня 2020 року. Загалом було опитано 800 мешканців Львівської ОТГ, віком від 18 років. Вибіркова сукупність є репрезентативною до повнолітнього населення Львова. Опитування проводилось методом face-to-face інтерв’ю, за місцем проживання респондента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у День підприємця п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся у Львові з представниками об’єднання SaveФОП. У ході зустрічі лідер партії "Європейська Солідарність" запевнив: фракція цієї політсили послідовно захищатиме український мікробізнес і не дозволить перетворити контролюючі органи на каральну машину для підприємців.

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