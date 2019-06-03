"Партія поганих Ген": що відомо про політсилу одіозного Кернеса

До позачергових виборів до Верховної Ради скандальний мер Харкова Геннадій Адольфович Кернес домовився про створення партії "Довіряй справам". Більше того, за політсилою, як виявилося, стоїть одіозний путінський олігарх Павло Фукс і народний депутат України від "Відродження" Віталій Хомутиннік.

Які завдання стоять перед "партією поганих Ген", як прозвали її в народі — у матеріалі OBOZREVATEL.

"Партія мерів"

2 червня у Палаці спорту у Харкові відбувся перший етап об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй справам". Очолили нову політсилу два мери Геннадій Труханов і Геннадій Кернес, який звинувачується у викраденні і тортурах євромайданівців, але після п'яти років слідства та судів все ще перебуває на волі. У ЗМІ прозвали новостворене об'єднання "Партією поганих Ген".

Геннадій Труханов і Геннадій Кернес "Українська правда"

Кернес сподівається залучити до проекту якомога більше керівників великих міст. Так, на з'їзді "Довіряй справам" були присутні мер Ужгорода Богдан Андріїв, голова Харківської облради Сергій Чернов, голова Одеської облради Анатолій Урбанський, мер Бахмута Олексій Рева, мер Чугуєва Галина Пинаєва, мер Кропивницького Андрій Райкович, мер Покровська Руслан Трібушків.

Можливо, до нової політсилу також увійдуть частини представників від партії "Наш край" і народних депутатів групи "Воля народу". Хто очолить список — поки невідомо

З'їзд партії "Довіряй справам"

Втім, у жодному соціологічному опитуванні "Довіряй справам" навіть не згадується. А враховуючи, що політсила явно націлена на південно-східний електорат, конкуренцію "партії мерів" створюють дві потужніші сили: "Опозиційна платформа — За життя" і партія "Опозиційний блок". А на тлі розмов про їхнє об'єднання можна стверджувати, що шансів у "Довіряй справам" фактично немає.

Але не варто забувати, що главами партії є чинні мери. Очевидно, вони зроблять ставку на адмінресурс.

Російський олігарх Фукс бере Харків під контроль

Чутки про те, що за партією "Довіряй справам" стоїть скандальний російський олігарх Павло Фукс і нардеп Віталій Хомутиннік, підтвердив український олігарх Ігор Коломойський.

Геннадій Кернес і Віталій Хомутиннік

Фукс родом із Харкова, там же він і робив перші кроки у бізнесі. За словами самого олігарха, він заробив найперші гроші на перепродажу імпортних сигарет однокласникам. Нібито у ті роки він подружився і з майбутнім нардепом Михайлом Добкіним і мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Щоправда, за словами Фукса, їх із Кернесом пов'язує тільки дружба, а ось спільний бізнес вони нібито не ведуть.

Крайній ліворуч Павло Фукс і крайній праворуч Геннадій Кернес

Втім, щодо цього є великі сумніви. Так, у листопаді 2017 року з'явилася інформація про те, що син Кернеса Данило Привалов переписав на офшорну компанію Фукса п'ять гектарів землі у Києві.

Крім того, за деякими даними, Фукс і Кернес ведуть спільний фармацевтичний, ресторанний і будівельний бізнеси.

Тіньовий смотрящий?

У 1995 році Фукс поїхав до Москви і пішов до будівельного бізнесу, але закінчилося все тим, що компанія бізнесмена заборгувала російському банку 500 млн доларів. Спочатку з Росії втік його соратник Мухтар Аблязов, а пізніше і сам Фукс.

Повернувся він у 2014 році, у розпал збройної агресії Росії проти України, і тут-таки почав скуповувати колишні активи президента-втікача Віктора Янковича і Ко. За словами Коломойського, йти до Ради Фукс не збирається, але, вочевидь, він поклав око на Харків.

Геннадій Кернес і Павло Фукс Instagram Кернеса

За даними джерел OBOZREVATEL, російський олігарх хоче стати тіньовим "смотрящим" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цю посаду нібито є перший заступник Геннадія Кернеса — Ігор Терехов.

А щоб закріпити свій незаконний вплив і отримати додаткове прикриття тіньових схем, Фуксу не завадять свої депутати у парламенті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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