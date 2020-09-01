Партія Пальчевського висуне своїх кандидатів на місцевих виборах по всій Україні

У політичній силі "Перемога Пальчевського" заявили, що будуть висувати своїх кандидатів в мери і місцеві ради по всій Україні.

Про це заявив лідер партії Андрій Пальчевський під час візиту до Рівненської області, передає пресслужба партії.

"Люди втомилися від суцільної відсутності змін. Команда президента – це одне слово "розчарування". А яка альтернатива? Старі політики? Ні! Люди хочуть досвідчених нових професіоналів. Потрібна системна зміна влади по всій країні. Почнемо ці зміни з місцевої влади. Я поступово представляю свою команду по всій Україні і сьогодні це місто – Рівне", – заявив Андрій Пальчевський під час свого виступу з виборцями.

Андрій Пальчевський заявив, що під час спілкування з жителями м. Рівного чув багато позитивних відгуків і бажання бачити наступним мером міста Віталія Германа. "Я багато спілкувався з людьми в парку і на вулицях Рівного. Запитував, кому вони довіряють. Мене здивувало, що практично всі хочуть бачити наступним мером Рівного Віталія Германа. Люди йому довіряють, оскільки у нього бездоганна репутація і він славиться добрими справами", – сказав Пальчевський.

За його словами, саме Віталія Германа партія "Перемога Пальчевського" висуватиме на посаду мера міста Рівного.

Крім цього, лідер партії "Перемога Пальчевського" відвідав спортивний клуб, поспілкувався з місцевими жителями в різних публічних місцях міста, дав інтерв'ю телеканалу Рівне-1 та обласному радіо, а також представив свою рівненську команду в офісі партії "Перемога Пальчевського".

На завершення свого візиту до м. Рівне, політик відвідав міський мототрек, де його підтримала велика кількість спортсменів-мотоциклістів. Андрій Пальчевський зазначив, що до міської ради від партії "Перемога Пальчевського" буде балотуватися майстер спорту, чемпіон України з мотоспорту та Європи серед юніорів – Станіслав Мельничук.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевський", лідером якої є Андрій Пальчевський.