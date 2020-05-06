Партія мерів: чому це мені не подобається

Андрій Садовий Політика 16:30, 6.05.2020 Оновлено: 22:51, 6.05.2020

Партії будуються не певній ідеологічній основі. Якщо ми почнемо створювати професійні партії, давайте завтра створимо "партію водіїв трамваїв". Для чого?

Я розумію, що мерів можна довести до білого каління, спробувати організовувати тиск, встановлювати якісь 5%-бар’єри, запроваджувати інші обмеження. Тоді мери будуть вимушені робити ті чи інші кроки. Але це не буде корисно для країни.

Кожен має робити свою роботу.

Суміщати посаду мера і партійного лідера – це дуже складно. Тому що будь-яка партія потребує уваги, часу, нею треба займатись. Дуже часто це суперечить позиції мера, який має балансувати між всіма політичними, вміти їх об’єднувати і шукати компроміс.

Тому я проти штучних утворень.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Продавали з націнкою в рази: як "Епіцентр К" озолотився за допомогою Тимошенка і Баума

Україна стала "полігоном" для олігархів: що накоїв Фукс і чому мовчить Зеленський

Кернес вирішив запустити метро у Харкові з 12 травня

"Мені байдуже": Усик рішуче висловився про дружбу з росіянами

Зустрічають ворога першими: ЗСУ показали видовищні кадри міці Сухопутних військ